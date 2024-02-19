Как хранить авокадо: способ, чтобы не переспело и не почернело

Авокадо - полезная и необходимая для человека ягода. Однако этот продукт питания очень привередлив в хранении и требует особенных условий. Мы расскажем, как хранить в домашних условиях авокадо.
Как хранить авокадо
Бывают ситуации, когда вы уже купили спелый авокадо, однако не знаете, как его хранить, чтобы не испортилось и не переспело. На этот случай есть свое решение - и это вода.
Плод авокадо необходимо поместить в емкость с водой. Таким образом доступ кислорода к плоду будет перекрыт.
Как правильно хранить половинку авокадо
С половинкой авокадо дела обстоят точно также. Её можно опустить в воду и также хранить. Однако всё же не стоит оставлять плод в воде надолго. Помимо прочего, разрезанную половину авокадо можно вскрыть лимонным соком и тогда плод не успеет почернеть до следующего приема пищи.
Смотрите видео о том, как правильно хранить авокадо:
@nechetoff
?Чтобы авокадо не переспевало и не чернело храните его так! А если вы купили недозрелой авокадо, то просто положите его в тёмное тёплое место на пару дней. Кстати в месте с бананом или немного помятым яблоком дозреет за одни сутки!?♬ оригинальный звук - Константин Нечетов
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