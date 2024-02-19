Как хранить авокадо: способ, чтобы не переспело и не почернело

Главред расскажет, как хранить авокадо так, чтобы оно не испортилось после покупки.

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Дивовижний спосіб зберігати авокадо / коллаж: Главред, фото: скриншот

Авокадо - полезная и необходимая для человека ягода. Однако этот продукт питания очень привередлив в хранении и требует особенных условий. Мы расскажем, как хранить в домашних условиях авокадо.

Как хранить авокадо

Бывают ситуации, когда вы уже купили спелый авокадо, однако не знаете, как его хранить, чтобы не испортилось и не переспело. На этот случай есть свое решение - и это вода.

Плод авокадо необходимо поместить в емкость с водой. Таким образом доступ кислорода к плоду будет перекрыт.

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Как правильно хранить половинку авокадо

С половинкой авокадо дела обстоят точно также. Её можно опустить в воду и также хранить. Однако всё же не стоит оставлять плод в воде надолго. Помимо прочего, разрезанную половину авокадо можно вскрыть лимонным соком и тогда плод не успеет почернеть до следующего приема пищи.

Смотрите видео о том, как правильно хранить авокадо:

@nechetoff ?Чтобы авокадо не переспевало и не чернело храните его так! А если вы купили недозрелой авокадо, то просто положите его в тёмное тёплое место на пару дней. Кстати в месте с бананом или немного помятым яблоком дозреет за одни сутки!? ♬ оригинальный звук - Константин Нечетов

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