Принесут успех в 2025 году: эксперты назвали три "счастливых" комнатных растения

Специалисты советуют встречать праздники с этими чудесными комнатными растениями, чтобы привлечь удачу.

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Эксперты назвали три "счастливых" комнатных растения / коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Бамбук славится своей силой и устойчивостью

Денежное дерево символизирует достаток и процветание

Нефритовые растения символизируют дружбу

2025-й - год Древесной Змеи, но некоторые комнатные растения приносят удачу независимо от времени года и гороскопов. Эксперты Crown Pavilions определили самые "счастливые" комнатные растения в доме, пишет Express.

Чтобы привлечь положительную энергию и удачу, обратите внимание на "счастливое" комнатное растение бамбук, известное своей силой и устойчивостью. Всем, кто хочет чувствовать себя сильнее в 2025 году, рекомендуется приобрести бамбук, который, как говорят, "приносит процветание, удачу и положительную энергию".

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Эксперт отметил, что его можно высаживать круглый год. Но не ждите цветения - "бамбук выращивают прежде всего ради привлекательных стеблей и листьев".

Еще одно комнатное растение, на которое стоит обратить внимание, - это денежное дерево, которое символизирует достаток и процветание. Специалисты посоветовали расположить его в "юго-восточной части своего дома", чтобы соответствовать традиции фэн-шуй.

Эксперты советуют сажать растение весной, чтобы воспользоваться преимуществами вегетационного периода - в противном случае денежное дерево не будет находиться в стадии роста, и деньги могут "застояться":

"Они могут цвести, что редко бывает при комнатном выращивании, поэтому в основном их ценят за листья и плетеные стволы", - говорят эксперты.

Людям, которые хотят иметь больше друзей и денег, специалисты рекомендуют нефритовые растения.

"В фэн-шуй нефритовые растения символизируют достаток и дружбу благодаря листьям в форме монеты. Они цветут маленькими белыми или розовыми цветками в форме звезды, которые обычно появляются в конце зимы - начале весны", - уточнили эксперты.

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