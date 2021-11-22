600 лет лежала в земле: британка нашла крошечную золотую Библию

Британка случайно нашла миниатюрную золотую Библию / Twitter Norgie Pål

48-летняя Баффи Бейли работает медсестрой. Среди ее хобби – поиск различных вещей с металлоискателем. Во время одной из таких прогулок женщина наткнулась на невероятную находку – золотую фигурку раскрытой миниатюрной Библии. Артефакт она нашла на территории сельскохозяйственных угодий.

Женщина даже не сразу догадалась, что именно она держит в руках, ведь золотая Библия всего полтора сантиметра в ширину, сообщает mymodernmet.

"Я прокопала чуть больше десяти сантиметров, и это было очень привычно, – я все еще не думала, что нашла что-то особенное", – сказала Бейли.

Ученым удалось определить возраст находки. По их словам, артефакт был создан около 600 лет назад – в XV веке.

На страницах раскрытой золотой книжечки находятся гравюры святого Леонарда и святой Маргареты, которые считаются покровителями родов. Такая вещь могла играть роль оберега. Поскольку в верхней части находки есть небольшое отверстие, ученые предполагают, что эту вещь могли носить как кулон или бусину. Среди вероятных бывших владельцев крошечной Библии называют короля Ричарда III, который в середине ХV века владел территориями Йорка.

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Миниатюрный артефакт передали в Йоркширский музей.

Напомним, Апелляционный суд Амстердама принял решение в пользу Украины по делу о возвращении "скифского золота", которое рассматривалось в течение семи лет. По решению суда, коллекцию крымских музеев должны передать Украине. Более 560 предметов из музейного фонда Украины находятся на территории Нидерландов с 2013 года.

В МИД России пришли в ярость после поражения по делу "скифского золота" и пригрозили нидерландским музеям.