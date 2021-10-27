В МИД России пришли в ярость после поражения по делу "скифского золота"

Мария Захарова отреагировала на решение суда / Reuters

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова резко отреагировала на решение суда Амстердама по делу "скифского золота" - так, она назвала это "опасным прецедентом" и пригрозила нидерландским музеям, сообщает пресс-служба МИД России.

Как считает Захарова, голландские судьи "полностью проигнорировали тот неоспоримый факт, что "скифское золото" является наследием народов Крымского полуострова", потому что именно там артефакты были найдены.

"Вердикт Апелляционного суда Амстердама создает крайне опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами разных стран и ставит под сомнение дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в т. ч. между Россией и Нидерландами",- заявила представитель российского МИДа.

Возвращение скифского золота Украине

Апелляционный суд Амстердама вынес вердикт, согласно которому скифское золото должно вернуться в Украину. Дело, которое рассматривалось 7 лет, завершилось победой Киева, и теперь коллекцию крымских музеев должны передать украинскому государству.

Известно, что это более 560 предметов из музейного фонда Украины. С 2013 года они находились на территории Нидерландов. В большинстве своем это археологические находки, стоимость коллекции оценивается на сумму приблизительно в 10 миллионов евро.

Реклама

Судебный спор о принадлежности скифского золота шел между Украиной и музеями в захваченном Россией Крыму, коллекцию из которых отдавали на выставку в Нидерланды. Однако после оккупации Крымского полуострова крымским музеям возвращать ее не стали.

Читайте такжеДело "скифского золота": Украина одержала победу в суде, РФ готовит "ответный удар"

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал решение суда о скифском золоте и заявил, что Киев вернет и Крым.

"Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым", - сказал глава государства.

В России, которая заявляла о своих правах на коллекцию, уже объявили о намерении оспорить решение суда в Амстердаме. Россияне считают, что решение суда, дескать, носит не правовой, а политический характер.