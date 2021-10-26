УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Вернули скифское золото – победим и по Крыму: Кулеба заявил о фиаско РФ и решительных планах Украины

26 октября 2021, 14:46
Прослушать новость
Остановить

Киев получил не музейные экспонаты, а символ нашей тысячелетней истории, сказал Дмитрий Кулеба.

Кулеба
Все фейки России и манипуляции потерпели фиаско - Кулеба / УНИАН

Украине удастся вернуть оккупированный Крым и захваченные районы Донбасса так же, как и скифское золото. Киев много лет работал, чтобы вернуть символ своей тысячелетней истории, и одержал победу, в то время как российские фейки и манипуляции потерпели поражение. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава МИД сказал о том, что Украине удалось достичь большой победы, поскольку скифское золото является символом тысячелетней истории украинского государства.Читайте такжеКрым и Донбасс на связи с Зеленским: в МИД выдвинули РФ резкие требования по захваченным территориям

"Это большая победа, мы вернем себе не просто музейные экспонаты, а часть нашего национального кода, реликвии, которые свидетельствуют о тысяче лет нашей истории", - рассказал дипломат.

Согласно его заявлению, Киев много лет работал над тем, чтобы успешно решить данный вопрос. Россия же со своими фейками и манипуляциями проиграла. И теперь возникает уверенность, что после возвращения скифского золота Украине удастся вернуть оккупированные Крым и Донбасс.

"Международное право не быстрое, но оно неотвратимо. Все российские фейки и манипуляции потерпели фиаско. Сегодняшнее решение доказывает, что настойчивая командная работа достигает больших результатов. Я уверен, что так же, как мы вернули "скифское золото", мы вернем наших людей и наши временно оккупированные территории… Крымская платформа - это тоже долгосрочная работа, но в конце мы победим и вернем Крым в состав Украины", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Реклама

Возвращение скифского золота Украине

Апелляционный суд Амстердама вынес вердикт, согласно которому скифское золото должно вернуться в Украину. Дело, которое рассматривалось 7 лет, завершилось победой Киева, и теперь коллекцию крымских музеев должны передать украинскому государству.

Известно, что это более 560 предметов из музейного фонда Украины. С 2013 года они находились на территории Нидерландов. В большинстве своем это археологические находки, стоимость коллекции оценивается на сумму приблизительно в 10 миллионов евро.

Судебный спор о принадлежности скифского золота шел между Украиной и музеями в захваченном Россией Крыму, коллекцию из которых отдавали на выставку в Нидерланды. Однако после оккупации Крымского полуострова крымским музеям возвращать ее не стали.

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал решение суда о скифском золоте и заявил, что Киев вернет и Крым.

"Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым", - сказал глава государства.

В России, которая заявляла о своих правах на коллекцию, уже объявили о намерении оспорить решение суда в Амстердаме. Россияне считают, что решение суда, дескать, носит не правовой, а политический характер.

viber
новости России МИД Украины Скифское золото Дмитрий Кулеба новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Вернули скифское золото – победим и по Крыму: Кулеба заявил о фиаско РФ и решительных планах Украины». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самые модные пальто зима 2021 2022, которые позволят в лютый мороз выглядеть потрясающеСамые модные пальто зима 2021 2022, которые позволят в лютый мороз выглядеть потрясающе Когда включат отопление в Киеве 2021-2022: даты, тарифы и субсидияКогда включат отопление в Киеве 2021-2022: даты, тарифы и субсидия На встрече Путина и Байдена будет не до УкраиныНа встрече Путина и Байдена будет не до Украины День Иверской иконы: что нельзя делать в праздник 26 октября, а что нужноДень Иверской иконы: что нельзя делать в праздник 26 октября, а что нужно Путин видит угрозу в самом существовании УкраиныПутин видит угрозу в самом существовании Украины

Последние новости

14:49

"Информация ложная": НКРЭКУ отреагировала на скандальные планы облгазов

14:46

Вернули скифское золото – победим и по Крыму: Кулеба заявил о фиаско РФ и решительных планах Украины Видео

14:44

Появился новый рейтинг политических партий в Украине - результаты опроса

14:40

"Украинцы – специфические, должны услышать 200 раз": медик заявил о важности пропаганды вакцинации Видео

14:35

Трагедия на Львовщине: двухлетняя девочка лишилась пальцев, засунув руку в мясорубку Видео

Реклама
14:21

Самые модные пальто зима 2021 2022, которые позволят в лютый мороз выглядеть потрясающе Фото Видео

14:07

"Часто думаю о вас": Кличко трогательно обратился к своему покойному тренеру

14:07

Гороскоп на ноябрь 2021: финансовый успех, происки недругов или двойной роман Видео

13:44

Выживает один из десяти: жуткие фото COVID-реанимации на Закарпатье

13:40

Хэллоуин 2021: обои на рабочий стол и страшные картинки к празднику

13:31

Угроза тотального локдауна и 70% областей в красной зоне: назван сценарий карантина в Украине Видео

13:29

Владимир Остапчук показал сестру-двойняшку и повторил фото 35-летней давности

13:26

Дело "скифского золота": Украина одержала победу в суде, РФ готовит "ответный удар" Видео

13:19

Трагедия в Польше: молодой студент из Украины разбился насмерть, сорвавшись с высоты

13:18

"Он контуженый": Рабинович рассказал, чем Кива так ценен для партии ОПЗЖ Видео

13:04

На Львовщине по программе Зеленского отстроят 37 мостов "Малого Карпатского круга", 6 сейчас в работе

12:47

Украинцам пообещали резкое потепление: когда и где ждать новое "бабье лето" Видео

12:46

"Я такого еще не видел": врач о новой мутации "Дельты", который попал в Украину из Британии

12:45

Светлана Лобода в белоснежном свадебном платье заинтриговала фанатов

12:42

Украинские полицейские получат "ковидные" значки: для чего они предназначены Видео

Реклама
12:23

Выходные в ноябре 2021 в Украине: когда и сколько будем отдыхать

12:15

Ляшко заявил, что в Украине нет доказанных случаев смерти от прививки против COVID-19 Видео

12:11

Тыква на Хэллоуин своими руками: как сделать самую страшную Видео

11:59

Китай стремительно атакует коронавирус: где снова бушует инфекция Видео

11:51

Инфекционист объяснила, кому точно понадобится третья доза COVID-вакцины Видео

11:18

На груди Златы Огневич пылает феникс: певица решилась на татуировку

11:17

Новый тариф Нафтогаза: ППН в октябре-ноябре изменит цены для потребителей Видео

11:07

15-летний сел за руль Джипа: подробности жуткого ДТП на Херсонщине, унесшего жизни четырех человек Видео

10:56

Лунный календарь стрижек и процедур красоты на неделю 25-31 октября: лучшие дни

10:47

Риск нехватки персонала: в Минздраве сказали, почему прививка от COVID-19 для медиков не обязательна Видео

10:24

Ужесточение карантина: в Украине расширили "красную" зону Видео

10:05

В Харькове горе-мать в прямом эфире инстаграма избила 4-летнего ребенка: мальчика госпитализировали

09:45

Украинцев ждет новый скачок тарифов на электроэнергию: эксперт объяснил "безнадегу" Видео

09:34

Лунный календарь на ноябрь 2021: знаки судьбы, опасные соблазны или испытание на прочность

09:21

Коронавирус в Украине 26 октября: новый антирекорд смертности и более 19 тысяч заражений Видео

08:58

В Минздраве назвали условие, при котором в Украине могут ввести тотальный локдаун Видео

08:57

Гороскоп на 26 октября 2021 для всех знаков Зодиака: финансовые затруднения или разочарование Видео

08:25

ЕС передумал исключать Украину из "зеленого" списка для путешествий – журналист Видео

08:06

Депутатов без прививки от COVID-19 в Раду не пускать: Данилов резко разнес нардепов-антивакцинаторов

07:57

Россия сама виновата в "бездомности" россиян мнение

Реклама
07:53

Температура снижается: синоптики рассказали, где в Украине будет холоднее всего (карта)

07:00

Шантаж Путина из-за СП-2 и сделка Зеленского с Газпромом: эксперт раскрыл цель Кремля по Европе Видео

06:55

Минздрав одобрил вакцинацию детей от COVID-19: колоть будут Pfizer в возрасте от 12 до 17 лет

06:30

Всплеск цен на газ в Европе и атака Газпрома: эксперт объяснил переполох на газовом рынке Видео

06:15

Идея перед увольнением: почему в Украине заговорили о пересмотре прожиточного минимума мнение

05:15

Без мороза, но с предзимней прохладой: каким будет ноябрь в Украине Видео

05:10

Ударят лютые морозы: украинцев предупредили о зимней аномалии и назвали даты Видео

04:13

Анастасия Волочкова показала нового возлюбленного: "Я не угроза, я любимая женщина!"

03:49

Самая вкусная паста с грибами в сливочном соусе: готовить всего 20 минут Видео

03:14

Звезда "Вечернего квартала" развелся после 18 лет брака Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять