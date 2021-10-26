Вернули скифское золото – победим и по Крыму: Кулеба заявил о фиаско РФ и решительных планах Украины

Все фейки России и манипуляции потерпели фиаско - Кулеба / УНИАН

Украине удастся вернуть оккупированный Крым и захваченные районы Донбасса так же, как и скифское золото. Киев много лет работал, чтобы вернуть символ своей тысячелетней истории, и одержал победу, в то время как российские фейки и манипуляции потерпели поражение. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава МИД сказал о том, что Украине удалось достичь большой победы, поскольку скифское золото является символом тысячелетней истории украинского государства.Читайте такжеКрым и Донбасс на связи с Зеленским: в МИД выдвинули РФ резкие требования по захваченным территориям

"Это большая победа, мы вернем себе не просто музейные экспонаты, а часть нашего национального кода, реликвии, которые свидетельствуют о тысяче лет нашей истории", - рассказал дипломат.

Согласно его заявлению, Киев много лет работал над тем, чтобы успешно решить данный вопрос. Россия же со своими фейками и манипуляциями проиграла. И теперь возникает уверенность, что после возвращения скифского золота Украине удастся вернуть оккупированные Крым и Донбасс.

"Международное право не быстрое, но оно неотвратимо. Все российские фейки и манипуляции потерпели фиаско. Сегодняшнее решение доказывает, что настойчивая командная работа достигает больших результатов. Я уверен, что так же, как мы вернули "скифское золото", мы вернем наших людей и наши временно оккупированные территории… Крымская платформа - это тоже долгосрочная работа, но в конце мы победим и вернем Крым в состав Украины", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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Возвращение скифского золота Украине

Апелляционный суд Амстердама вынес вердикт, согласно которому скифское золото должно вернуться в Украину. Дело, которое рассматривалось 7 лет, завершилось победой Киева, и теперь коллекцию крымских музеев должны передать украинскому государству.

Известно, что это более 560 предметов из музейного фонда Украины. С 2013 года они находились на территории Нидерландов. В большинстве своем это археологические находки, стоимость коллекции оценивается на сумму приблизительно в 10 миллионов евро.

Судебный спор о принадлежности скифского золота шел между Украиной и музеями в захваченном Россией Крыму, коллекцию из которых отдавали на выставку в Нидерланды. Однако после оккупации Крымского полуострова крымским музеям возвращать ее не стали.

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал решение суда о скифском золоте и заявил, что Киев вернет и Крым.

"Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым", - сказал глава государства.

В России, которая заявляла о своих правах на коллекцию, уже объявили о намерении оспорить решение суда в Амстердаме. Россияне считают, что решение суда, дескать, носит не правовой, а политический характер.