Некоторым не было и трех лет: в Канаде на месте бывшей школы нашли останки 215 детей

Школа-интернат в Камлупсе, основанная в 1890 году, была одной из крупнейших в стране и проработала до 1978 года / Фото Reuters

В городе Камлупс в Британской Колумбии в Канаде в бывшей школе-интернате, которая закрылась сорок лет назад, обнаружили жуткую находку. Там выявили массовое захоронение с останками 215 детей. Некоторым из умерших не было и трех лет.

Останки были обнаружены специалистами с помощью наземных радаров. Как сообщили представители общины, называющей себя Народ слияния (Tk'emlups te Secwepemc), останки принадлежат воспитанникам школы-интерната, которая была создана для ассимиляции коренных народов, передает ВВС. Сейчас ведутся работы по установлению причин и даты смерти детей.

Глава общины Розанна Казимир сообщила, что захоронение никогда не документировалось администрацией школы.

Захоронение никогда не документировалось администрацией школы / Фото Reuters

Жители и власти Канады шокированы новостью об обнаружении массового захоронения детей в Камлупсе.

Премьер-министр Джастин Трюдо написал в Twitter, что известие "разбило его сердце". Также он назвал сделанное в Британской Колумбии открытие "болезненным напоминанием о позорной главе истории нашей страны".

Министр по взаимоотношениям с коренными народами Кэролайн Беннетт заявила, что подобные школы-интернаты были частью "позорной колониальной политики", и пообещала, что правительство "увековечит память погибших невинных душ".

Школы-интернаты для ассимиляции коренных народов в Канаде

В XIX и XX веках в Канаде действовали школы-интернаты. Туда с целью принудительной ассимиляции помещали детей и подростков из числа коренных народов. С 1863 по 1998 год через такие заведения прошли более 150 тысяч детей, которых забирали из их собственных семей.

Воспитанникам интернатов часто запрещали говорить на родном языке и практиковать свои культурные обычаи. Часто в таких школах дети подвергались жестокому обращению и насилию.

Школа-интернат в Камлупсе, основанная в 1890 году, изначально под управлением Римско-католической церкви, была одной из крупнейших в стране и проработала до 1978 года. В 50-е годы прошлого века число ее воспитанников достигало 500 человек.

Школа-интернат в Камлупсе / Фото Reuters

Специальная Комиссия по правде и примирению, созданная в 2008 году, обнаружила, что многие дети, прошедшие через интернаты для коренных народов, так и не вернулись в свои родные общины.

В докладе комиссии, опубликованном в 2015 году, такая политика была названа культурным геноцидом. В 2008 году канадское правительство официально извинилось за эту систему.

Как сообщал Главред, американские археологи обнаружили так называемое вампирское захоронение на одном из самых необычных кладбищ Италии.

По данным СМИ, 10-летнего ребенка похоронили с камнем во рту: так в старину хоронили тех, кого считали вампиром, чтобы предупредить их возможное воскрешение.