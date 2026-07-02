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В Белом доме отреагировали на массированный обстрел РФ Киева: СМИ о деталях

Алексей Тесля
2 июля 2026, 23:27обновлено 3 июля, 00:10
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Администрация Трампа отреагировала на одну из самых массированных ракетно-дроновых атак РФ по Киеву.
Трамп, Шахед
В Белом доме прокомментировали удары РФ / коллаж: Главред, фото: whitehouse.gov, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Вашингтон отреагировал на массированную ракетно-дроновую атаку РФ
  • Трамп выступает за немедленное заключение мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп стремится положить конец "бессмысленным убийствам" и выступает за немедленное заключение мирного соглашения между Украиной и Россией.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя администрации американского лидера в Белом доме.

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Что известно о позиции Вашингтона

Администрация Трампа отреагировала на одну из самых массированных ракетно-дроновых атак РФ по Киеву призывом к скорейшему подписанию мирного договора между воюющими сторонами.

"Президент Трамп обладает гуманным сердцем и стремится к тому, чтобы эта война закончилась, чтобы прекратились бессмысленные убийства. Президент и его команда приложили немало усилий, чтобы положить конец войне между Россией и Украиной, и он остается оптимистичным в отношении того, что мы в конце концов достигнем мирного соглашения", - заявили в Белом доме.

Массированный удар РФ: важное заявление Зеленского

Президент Зеленский заявил, что Россия продолжает делать ставку на применение баллистических ракет, поскольку других способов добиться своих целей у нее не остается. По его словам, эффективная защита от таких атак возможна только при наличии достаточного количества современных систем противовоздушной и противоракетной обороны. Он напомнил, что Украина уже длительное время ведет переговоры с США о получении лицензий на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot. "Очень рассчитываем на положительный ответ президента США Дональда Трампа для защиты жизней", - подытожил глава государства.

Напомним, Главред писал, что Россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты, гиперзвуковые "Кинжалы" и ударные дроны. Наиболее мощные удары пришлись на Киев и Киевскую область.

Как сообщалось, РФ готовит новый массированный обстрел. Кремль делает ставку на комбинированные атаки - сочетание ракет и большого количества дронов, предупредил Анатолий Храпчинский.

Ранее сообщалось о том, что разведка заранее узнает о массированных ударах РФ. Украинская и американская разведки в ряде случаев получают информацию о подготовке таких ударов ещё за несколько дней до их начала.

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Об источнике: AFP

Агентство Франс Пресс (фр. L'Agence France-Presse, AFP) – французское информационное агентство, основанное в 1944 году в Париже. На сегодняшний день является одним из крупнейших международных новостных поставщиков (третьим после Associated Press и Reuters).

В структуру AFP входят 200 информационных бюро в 150 странах мира, в которых работает около 2326 журналистов. Новости агентства транслируются на нескольких иностранных языках: французский, английский, арабский, португальский, испанский, китайский и немецкий, пишет Википедия.

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