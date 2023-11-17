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Очаруйте своих гостей: неземные налистники со шпинатом, курицей, грибами и сыром

Лидия Неплях
17 ноября 2023, 11:45
Налистники с мясом вареным, шпинатом, сыром и грибами - настоящая вкуснятина.
Время приготоления Время приготовления: 60 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Очаруйте своих гостей: неземные налистники со шпинатом, курицей, грибами и сыром
Налистники со шпинатом и курицей / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (anny.cooking)

В мире кулинарии существует множество вариаций на тему традиционных блюд, и каждая из них приносит в наш обычный рацион неповторимый вкус и оригинальность. Сегодня приглашаем вас открыть для себя новый вкус: блины со шпинатом, курицей и грибами. Это не просто изысканное блюдо для праздничного стола, но и отличный способ разобразить обычное меню свежестью и ароматом.

Налистники с мясом треугольником - рецепт

Ингредиенты на 10-12 блинов:

  • 2 яйца
  • 400 мл молока
  • 4 ст. л. муки с горкой
  • 3 столовые ложки масла
  • 1/3 ч. л. соли,
  • 1 ч. л. сахара,
  • 1/3 ч. л. сухого чеснока
  • 30 г свежего шпината или 40 г замороженного

Для начинки:

видео дня
  • сыр
  • вареное куриное филе
  • лук
  • грибы

Приготовление: в чашу блендера добавить яйца, молоко, муку, соль, сахар, шпинат, чеснок и масло. Тесто хорошо взбиваем и жарим блины. Далее поджариваем до золотистого цвета лук, добавляем грибы и доводим до готовности. Соединяем в миске лук, грибы, курицу и сыр, перемешиваем и выкладываем ее на сложенный пополам блин и заворачиваем, как на видео. Можно дополнительно положить блины на гриль, чтобы разогреть начинку.

Смотрите, как приготовить налистники со шпинатом и курицей:

@anny.cooking Млинці з солоною начинкою? до сніданку, обіду, навіть вечері - ідеально! ?Інгредієнти на 10-12 млинців: 2 яйця 400 мл молока 4 ст.л. борошна з гіркою 3 ст.л. олії 1/3 ч.л. солі, 1 ч.л. цукру, 1/3 ч.л. сухого часнику ~ 30 г свіжого шпинату або 40 г замороженого ??начинка: сир, варенн куряче філе, цибуля, гриби ?Приготування на відео, смачного! #млинці#млинцірецепт#млинцізгрибами#млинцізкуркою#дужесмачно#сніданок#шпинатнімлинці#швидкоісмачно#рецептиукраїна♬ La Dolce Vita - Fausto Papetti

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