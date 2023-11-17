Очаруйте своих гостей: неземные налистники со шпинатом, курицей, грибами и сыром

В мире кулинарии существует множество вариаций на тему традиционных блюд, и каждая из них приносит в наш обычный рацион неповторимый вкус и оригинальность. Сегодня приглашаем вас открыть для себя новый вкус: блины со шпинатом, курицей и грибами. Это не просто изысканное блюдо для праздничного стола, но и отличный способ разобразить обычное меню свежестью и ароматом.
Налистники с мясом треугольником - рецепт
Ингредиенты на 10-12 блинов:
- 2 яйца
- 400 мл молока
- 4 ст. л. муки с горкой
- 3 столовые ложки масла
- 1/3 ч. л. соли,
- 1 ч. л. сахара,
- 1/3 ч. л. сухого чеснока
- 30 г свежего шпината или 40 г замороженного
Для начинки:
- сыр
- вареное куриное филе
- лук
- грибы
Приготовление: в чашу блендера добавить яйца, молоко, муку, соль, сахар, шпинат, чеснок и масло. Тесто хорошо взбиваем и жарим блины. Далее поджариваем до золотистого цвета лук, добавляем грибы и доводим до готовности. Соединяем в миске лук, грибы, курицу и сыр, перемешиваем и выкладываем ее на сложенный пополам блин и заворачиваем, как на видео. Можно дополнительно положить блины на гриль, чтобы разогреть начинку.
Смотрите, как приготовить налистники со шпинатом и курицей:
@anny.cooking Млинці з солоною начинкою? до сніданку, обіду, навіть вечері - ідеально! ?Інгредієнти на 10-12 млинців: 2 яйця 400 мл молока 4 ст.л. борошна з гіркою 3 ст.л. олії 1/3 ч.л. солі, 1 ч.л. цукру, 1/3 ч.л. сухого часнику ~ 30 г свіжого шпинату або 40 г замороженого ??начинка: сир, варенн куряче філе, цибуля, гриби ?Приготування на відео, смачного! #млинці#млинцірецепт#млинцізгрибами#млинцізкуркою#дужесмачно#сніданок#шпинатнімлинці#швидкоісмачно#рецептиукраїна♬ La Dolce Vita - Fausto Papetti
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