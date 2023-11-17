Очаруйте своих гостей: неземные налистники со шпинатом, курицей, грибами и сыром

Налистники с мясом вареным, шпинатом, сыром и грибами - настоящая вкуснятина.

https://glavred.info/recipes/appetizer/ocharuyte-svoih-gostey-nezemnye-nalistniki-so-shpinatom-kuricey-gribami-i-syrom-10517611.html Ссылка скопирована

Налистники со шпинатом и курицей / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (anny.cooking)

В мире кулинарии существует множество вариаций на тему традиционных блюд, и каждая из них приносит в наш обычный рацион неповторимый вкус и оригинальность. Сегодня приглашаем вас открыть для себя новый вкус: блины со шпинатом, курицей и грибами. Это не просто изысканное блюдо для праздничного стола, но и отличный способ разобразить обычное меню свежестью и ароматом.

Налистники с мясом треугольником - рецепт

Ингредиенты на 10-12 блинов:

2 яйца

400 мл молока

4 ст. л. муки с горкой

3 столовые ложки масла

1/3 ч. л. соли,

1 ч. л. сахара,

1/3 ч. л. сухого чеснока

30 г свежего шпината или 40 г замороженного

Для начинки:

видео дня

сыр

вареное куриное филе

лук

грибы

Приготовление: в чашу блендера добавить яйца, молоко, муку, соль, сахар, шпинат, чеснок и масло. Тесто хорошо взбиваем и жарим блины. Далее поджариваем до золотистого цвета лук, добавляем грибы и доводим до готовности. Соединяем в миске лук, грибы, курицу и сыр, перемешиваем и выкладываем ее на сложенный пополам блин и заворачиваем, как на видео. Можно дополнительно положить блины на гриль, чтобы разогреть начинку.

Смотрите, как приготовить налистники со шпинатом и курицей:

Больше рецептов:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.