Как сделать шпроты в домашних условиях: прекрасный способ

Шпроты из салаки в домашних условиях – отличное блюдо, как на каждый день, так и для праздничного стола. Ну какой праздник без бутербродов со шпротами?
На канале "Вкусная кухня с Наталией Данилюк" подробно показали, как готовить шпроты дома.
Какая рыба идет в шпроты?
Как правило, шпроты, которые продают в магазинах, делаются из балтийской кильки или салаки.
Для приготовления шпрот из салаки в домашних условиях нам понадобится:
- салака – 1 кг
- черный чай – 3 пакетика
- 1 стакан кипятка
- 1 ст.л. соли
- 1 ст.л. приправы для рыбы
- 1 стакан масла
Домашние шпроты из салаки, приготовление:
- 1. Черный чай заварить стаканом кипятка и дать ему остыть.
- 2. Мороженую салаку почистить.
- 3. Соль смешать с приправами.
- 4. На форму с толстым дном наливаем немного масла, выкладываем слой рыбы, специи, рыба, специи и так до конца. Заливаем чаем и стаканом растительного масла.
- 5. Накрываем крышкой, ставим на огонь, доводим до кипения, убавляем огонь на минимум и тушим 2 часа.
- 6. Затем выключаем и даем остыть, не открывая крышку.
Смотрите видео, как готовить шпроты дома:
Что такое шпроты
Шпроты — это рыбные консервы, для производства которых мелкую рыбу сначала коптят, а потом консервируют в масле. При этом обязательно соблюдается плотная укладка рыбок в банках. История приготовления шпротов насчитывает больше 300 лет, когда купцы догадались заливать для большей сохранности маслом копченую рыбу.
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