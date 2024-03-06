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Как сделать шпроты в домашних условиях: прекрасный способ

Элина Чигис
6 марта 2024, 18:11
Главред расскажет, как приготовить шпроты из салаки в домашних условиях.
Шпроты из салаки в домашних условиях
Шпроты из салаки в домашних условиях / коллаж: Главред, фото: скрин youtube.com/@nata_danulyk

Шпроты из салаки в домашних условиях – отличное блюдо, как на каждый день, так и для праздничного стола. Ну какой праздник без бутербродов со шпротами?

На канале "Вкусная кухня с Наталией Данилюк" подробно показали, как готовить шпроты дома.

Какая рыба идет в шпроты?

Как правило, шпроты, которые продают в магазинах, делаются из балтийской кильки или салаки.

Для приготовления шпрот из салаки в домашних условиях нам понадобится:

  • салака – 1 кг
  • черный чай – 3 пакетика
  • 1 стакан кипятка
  • 1 ст.л. соли
  • 1 ст.л. приправы для рыбы
  • 1 стакан масла

Домашние шпроты из салаки, приготовление:

  1. 1. Черный чай заварить стаканом кипятка и дать ему остыть.
  2. 2. Мороженую салаку почистить.
  3. 3. Соль смешать с приправами.
  4. 4. На форму с толстым дном наливаем немного масла, выкладываем слой рыбы, специи, рыба, специи и так до конца. Заливаем чаем и стаканом растительного масла.
  5. 5. Накрываем крышкой, ставим на огонь, доводим до кипения, убавляем огонь на минимум и тушим 2 часа.
  6. 6. Затем выключаем и даем остыть, не открывая крышку.

Смотрите видео, как готовить шпроты дома:

Что такое шпроты

Шпроты — это рыбные консервы, для производства которых мелкую рыбу сначала коптят, а потом консервируют в масле. При этом обязательно соблюдается плотная укладка рыбок в банках. История приготовления шпротов насчитывает больше 300 лет, когда купцы догадались заливать для большей сохранности маслом копченую рыбу.

Добавим, стало известно, как почистить рыбу без ножа. Простой и приятный способ сделает этот процесс максимально легким.

А также диетолог рассказал какие сорта рыбы являются самыми полезными для человека и сколько раз в неделю нужно включать в рацион рыбные продукты.

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