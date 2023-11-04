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Паста со шпротами: Клопотенко рассказал, как необычно приготовить макароны

Елизавета Бельмас
4 ноября 2023, 17:29
Все уже давно привыкли есть пасту с грибами, сыром и курицей, а что насчет шпротов?
Клопотенко рассказал, как необычно приготовить макароны
Клопотенко рассказал, как необычно приготовить макароны / коллаж:Главред, фото: скриншот

Мало кто знает, что всем известные макароны можно готовить с непривычными продуктаит и ингредиентами. Мы расскажем, с чем подать макароны, чтобы всех удивить.

Известный на всю Украину повар Евгений Клопотенко рассказал, как необычно приготовить макароны.

Как приготовить пасту дома - необычный способ

Рецепт от повара Клопотенко:

видео дня

Для начала отварите 140 г спагетти (7 минут в подсоленной воде). Затем, пока будут вариться макароны, на разогретую сковороду налейте масло из шпрот, добавьте 2 зубчика раздавленного чеснока, лук мелким кубиком, натертые на крупной терке томаты (170 г) и обжарьте это всё 3-5 минут.

Далее добавьте 150 г размятых шпрот, рубленую петрушку 30 г, сок половинки лимона и 70 мл белого сухого вина или шампанского, пусть это все потушится 1 минуту.

Затем добавьте на сковороду отваренные спагетти и около 100 мл воды, в которой они варились. Ну и прошенный гость любого вечера - пармезан, натрите 50 г и добавьте в сковороду, перемешайте.

Подробнее о том, как приготовить пасту со шпротами, смотрите видео:

@klopotenko_chef

Хотів погнати з @roman_scherban шо паста зі шпротами — це смачно, а вийшло реально смачно. Карочє, шо треба зробити. Відваріть 140 г спагеті (7 хвилин у підсоленій воді). Поки варитимуться макарони, на розігріту пательню налийте олію зі шпротів, додайте 2 зубчики розчавленого часнику, цибулю дрібним кубиком, натерті на крупній терці томати (170 г), обсмажте 3-5 хвилин. Далі — додайте 150 г розім'ятих шпротів, посічену петрушку 30 г, сік половинки лимона та 70 мл білого сухого вина чи шампанського, хай це все потушкується 1 хвилину. Потім додайте на пательню відварені спагеті і близько 100 мл води, в якій вони варилися. Ну і прошений гість будь-якого вечора — пармезан, натріть 50 г і додайте у пательню, перемішайте. Викладіть на тарілку і прикрасьте перчиком розе. І всьо. Цьом.

♬ оригінальний звук - klopotenko_chef

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