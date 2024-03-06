Вкус "Рафаэлло": девушка показала, как приготовить идеальные блины на молоке

Главред расскажет, как приготовить кокосовые блины на праздник Масленицы и удивить близких.

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Девушка показала, как приготовить идеальные блины на молоке / коллаж: Гларвед, фото: скриншот

Совсем скоро в Украине начнется Масленица, а точнее, она пройдет с 11 по 17 марта. Мы расскажем про идеальные блины на молоке и о том, как приготовить их необычно для самых родных.

Как приготовить блины на молоке - блины "Рафаэлло"

Для того, чтобы приготовить не обычные блины, а "Рафаэлло", вам понадобится:

2 яйца

500 мл молока

10 ст. л. муки

4 ст. л. сахара

3 ст. л. кокосового масла

600 г творога

200 г сгущенки

4 ст. л. кокосовой стружки

белый шоколад

Простой рецепт блинов на молоке - процесс приготовления

К творогу необходимо добавить сгущенку и кокосовую стружку, а в тесто, которое нужно приготовить привычным способом (яйца смешать с сахаром, после чего добавить туда молоко и затем муку) - необходимо добавить кокосовое масло вместо обычного. Затем в блины необходимо завернуть уже приготовленную начинку и скрутить так, как нравится именно вам. Перед подачей блины можно полить растопленным белым шоколадом.

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Масленица Ма́сленица — восточнославянский традиционный праздник проводов зимы, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядовой основе ряд элементов дохристианской славянской мифологии, также от него сохранился обычай печь блины и устраивать увеселения. В народном календаре восточных славян праздник маркирует границу зимы и весны.

Смотрите видео о том, как приготовить блины "Рафаэлло":

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