Вкус "Рафаэлло": девушка показала, как приготовить идеальные блины на молоке

Совсем скоро в Украине начнется Масленица, а точнее, она пройдет с 11 по 17 марта. Мы расскажем про идеальные блины на молоке и о том, как приготовить их необычно для самых родных.
Как приготовить блины на молоке - блины "Рафаэлло"
Для того, чтобы приготовить не обычные блины, а "Рафаэлло", вам понадобится:
- 2 яйца
- 500 мл молока
- 10 ст. л. муки
- 4 ст. л. сахара
- 3 ст. л. кокосового масла
- 600 г творога
- 200 г сгущенки
- 4 ст. л. кокосовой стружки
- белый шоколад
Простой рецепт блинов на молоке - процесс приготовления
К творогу необходимо добавить сгущенку и кокосовую стружку, а в тесто, которое нужно приготовить привычным способом (яйца смешать с сахаром, после чего добавить туда молоко и затем муку) - необходимо добавить кокосовое масло вместо обычного. Затем в блины необходимо завернуть уже приготовленную начинку и скрутить так, как нравится именно вам. Перед подачей блины можно полить растопленным белым шоколадом.
Масленица
Ма́сленица — восточнославянский традиционный праздник проводов зимы, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядовой основе ряд элементов дохристианской славянской мифологии, также от него сохранился обычай печь блины и устраивать увеселения. В народном календаре восточных славян праздник маркирует границу зимы и весны.
Смотрите видео о том, как приготовить блины "Рафаэлло":
@recept.now ТОП 10 лучших рецептов на масленицу 2024. Рецепт 1 из 10? Подписывайся, чтобы не пропустить еще 9 крутых рецептов! Уже черный пояс по блинам за 6 лет? ?Блинчики рафаелло? ЧТО НАДО: Тесто: ▫️2 яйца ▫️500 мл молока ▫️Мука 10 ст.л ▫️Сахар 4 ст.л ▫️Масло кокосовое (или обычное) 3 ст.л Начинка: ▫️Творог 600 гр ▫️Сгущенка 200 гр ▫️Кокосовая стружка 4 ст.л Сверху можно полить белым шоколадом и кокосовой стружкой. Словами не передать на сколько это вкусно? обязательно попробуй! #блины#блин#блинчики#блинчикирецепт#блинчик#блинчикисначинкой#блинырецепт#блинынамолоке#блинысначинкой#млинці#млинцірецепт#млинцінасніданок♬ original sound - рецепты
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