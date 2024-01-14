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Чешуя не будет разлетаться по всей кухне: как почистить рыбу без ножа

Сергей Кущ
14 января 2024, 13:26
Простой лайфхак сделает процесс чистки рыбы приятным и легким.
Как почистить рыбу без ножа
Как почистить рыбу без ножа / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Чистка рыбы — задача, которая не всегда приносит радость. Это не только утомительное, но и довольно грязное занятие, после которого приходится долго отмывать кухню.

Забудьте о ножах и специальных приспособлениях — у нас есть простой и приятный способ сделать этот процесс максимально легким.

Как почистить рыбу от чешуи?

  1. Ошпаривание кипятком: Положите рыбу в кастрюлю с крутым кипятком на несколько минут. Этот шаг поможет подготовить рыбу к дальнейшей обработке.
  2. Холодная струя: Сразу после ошпаривания, подставьте рыбу под холодную струю воды. Этот контрастный душ сделает чешуйчатое покрытие рыбы более легким для удаления.
  3. Очистка губкой: Вооружитесь чистой губкой для мытья посуды. Просто проведите губкой по телу рыбы, и чешуя легко отделится.

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Этот метод не только сокращает время чистки рыбы, но и делает процесс более приятным. Контрастный душ удаляет лишнюю чешую, делая ее легкой для снятия, и вы можете наслаждаться приготовлением свежей рыбы без утомительных этапов.

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