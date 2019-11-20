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По минимуму: сколько украинцы отдыхают на Новый год 2020

20 ноября 2019, 10:42

Выходные на Новый год 2020 в Украине не затянутся.

Выходные на Новый год 2020 Украина установила недолгие – Праздники в декабре 2019
Выходные на Новый год 2020 Украина установила недолгие – Праздники в декабре 2019 / 1zoom.ru

Праздники в декабре 2019 будут долгожданными, но не особо долгими.

Выходные на Новый год 2020 Украина установила долгие: к примеру, последняя суббота месяца будет рабочей. Всего в этом месяце будет две рабочих субботы: 21 декабря и 28 декабря украинцам придется отрабатывать выходные за 30 и 31 декабря.

По распоряжению Кабмина, главам украинских предприятий рекомендуется следующий календарь праздничных выходных дней в декабре 2019 – январе 2020:

  • 30-31 декабря – нерабочие;
  • Новый год 1 января – выходной;
  • Рождественский Сочельник 6 января – выходной;
  • Рождество Христово 7 января – официальный выходной.

Так что в целом – еще и за счет Рождества 2020 – Украина на новогодние праздники не работает восемь дней: четыре дня на Новый год 2020 и еще четыре – на православное Рождество (с 4 по 7 января включительно).

Читайте такжеВ чем встречать Новый год 2020 и что делать: приметыКроме того, официальным выходным в Украине остается Католическое Рождество, которое празднуется 25 декабря, в этом году – в среду.

Ранее Главред сообщал о том, как украинцы отдыхают в 2020 году: опубликованы даты выходных. Календарь праздников 2020 года предусматривает восемь официальных праздничных дней, которые будут выходными.

праздник Выходные Новый год Украина
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