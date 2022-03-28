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Более 5000 тысяч убитых и сотни искалеченных детей: оккупанты полностью уничтожили Мариуполь

28 марта 2022, 17:53

За 27 дней, пока город находится в осаде войск РФ, оккупанты цинично убивали украинцев.

Мариуполь
Мариуполь / Reuters

Оккупанты полностью уничтожили Мариуполь. Войска Путина убили более 5000 тысяч мирных жителей и более 210 детей.

Как свидетельствуют предоставленные Мариупольским горсоветом данные по состоянию на утро 27 марта, повреждены также более 90% жилых домов, медучреждений, школ и детсадов.

За 27 дней, пока город находится в осаде войск РФ, оккупанты цинично убивали украинцев и искалечили сотни детей.

Что уничтожили в Мариуполе

  • Жилые дома: поврежденных – 2340 (90%), из них с прямым попаданием – 1560 (60%) и разрушены – 1040 (40%)
  • Частный сектор: повреждено – 61 200 (90%), из них прямым попаданием – 40 800 (60%) и разрушено – 27 200 (40%).
  • Больницы: повреждены – 7 (90%), из них разрушены – 3 (40%).
  • Поликлиники: повреждены – 4 (90%), из них разрушены – 1 (40%).
  • Родильные дома: повреждены – 3 (100%), из них разрушены – 1 (40%).
  • ВУЗы: повреждены – 7 (90%), из них разрушены – 3 (40%).
  • Школы: повреждены – 57 (90%), из них разрушены – 23 (40%).
  • Детские сады: повреждено – 70 (90%), из них разрушено – 28 (40%)
  • Заводы – 2 (повреждены).
  • Порт – 1 (поврежден).
  • Воинская часть 3057 (повреждена).

Сколько человек успело выехать из Мариуполя

До начала блокады успели уехать около 140 тысяч мариупольцев. После того, как город оцепили, вырваться удалось примерно 150 тысячам мирных жителей. Из них 71 235 человек уехали в Запорожье, остальные – разъехались по окрестным селам.

Оккупанты насильно вывозят людей из Мариуполя

Ориентировочно 30 тысяч мариупольцев оккупанты насильно вывезли в Россию.

До сих пор в осаде без каких-либо средств к выживанию остаются 170 тысяч человек.

"Сколько на самом деле людей в городе убила Россия, сейчас подсчитать невозможно. Ведь продолжаются ожесточенные бои", - сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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Напомним, украинка, которой в 2014 году пришлось покинуть родной Донецк, теперь вынуждена была уехать из Мариуполя. Ей удалось спасти 100 человек.

А украинка из Мариуполя выжила во время российской бомбежки драмтеатра, и смогла дойти до сравнительно безопасного Бердянска пешком.

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