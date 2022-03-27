Украинка спасла 100 человек из блокадного Мариуполя / dailymail.co.uk

Украинка, которой в 2014 году пришлось покинуть родной Донецк, теперь вынуждена была уехать из Мариуполя, который осаждают российские войска.

30-летняя Кристина вместе с 36-летним мужем до полномасштабной войны развивала рестораны в торговых центрах. Когда же россияне цинично напали, то их дом стал убежищем для десятков людей, пишет Daily Mail.

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Именно столько они были свидетелями, как их Мариуполь оккупанты превращают в пепел. Семья пряталась в подвале вместе со 100 людьми, готовила еду на открытом огне на улице и использовали растаявший снег для питья.

Паре все же удалось чудом выбраться из ужаса, но уехав из города, они поклялись помочь бежать и другим.

Читайте также"Идут очень жестокие бои": войска РФ осаждают Мариуполь, но город под контролем ВСУВ течение недели они пробыли в доме отдыха на оккупированной россиянами местности. Там они координировали небольшую группу мужчин, чтобы вернуться в Мариуполь и вытащить людей из осажденного города.

100 спасенных жизней

Присоединился к "спецоперации" и 50-летний бывший таксист Юрий, совершавший до четырех поездок в день, несмотря на то, что провел три дня в российском заключении.

"Мы помогли как можно большему числу людей – нам удалось вывезти более 100 человек", – рассказала Кристина. Сейчас она и ее семья уехали с территории, которую контролирует Россия.

Ранее в Запорожской областной военной администрации сообщили, что вооруженные силы Украины начали контрнаступление в направлении северо-запада в сторону осажденного российскими оккупантами Мариуполя.

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