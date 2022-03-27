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Украинка спасла 100 человек из блокадного Мариуполя

27 марта 2022, 16:07

Вместе с мужем и еще одним мужчиной ей удалось невообразимое.

Украинка спасла 100 человек из блокадного Мариуполя / dailymail.co.uk

Украинка, которой в 2014 году пришлось покинуть родной Донецк, теперь вынуждена была уехать из Мариуполя, который осаждают российские войска.

30-летняя Кристина вместе с 36-летним мужем до полномасштабной войны развивала рестораны в торговых центрах. Когда же россияне цинично напали, то их дом стал убежищем для десятков людей, пишет Daily Mail.

20 дней ада

Именно столько они были свидетелями, как их Мариуполь оккупанты превращают в пепел. Семья пряталась в подвале вместе со 100 людьми, готовила еду на открытом огне на улице и использовали растаявший снег для питья.

Паре все же удалось чудом выбраться из ужаса, но уехав из города, они поклялись помочь бежать и другим.

Читайте также"Идут очень жестокие бои": войска РФ осаждают Мариуполь, но город под контролем ВСУВ течение недели они пробыли в доме отдыха на оккупированной россиянами местности. Там они координировали небольшую группу мужчин, чтобы вернуться в Мариуполь и вытащить людей из осажденного города.

100 спасенных жизней

Присоединился к "спецоперации" и 50-летний бывший таксист Юрий, совершавший до четырех поездок в день, несмотря на то, что провел три дня в российском заключении.

"Мы помогли как можно большему числу людей – нам удалось вывезти более 100 человек", – рассказала Кристина. Сейчас она и ее семья уехали с территории, которую контролирует Россия.

Ранее в Запорожской областной военной администрации сообщили, что вооруженные силы Украины начали контрнаступление в направлении северо-запада в сторону осажденного российскими оккупантами Мариуполя.

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