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ВСУ начали контратаку в сторону Мариуполя - Запорожская ОВА

27 марта 2022, 11:12

Кроме того, украинские военные освободили поселки Малиновка и Полтавка, в 100 километрах от Мариуполя.

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ВСУ начали контратаку в сторону Мариуполя - Запорожская ОВА / Макс Левин

Вооруженные силы Украины начали контрнаступление в направлении северо-запада в сторону осажденного российскими оккупантами Мариуполя. Об этом сообщают в Запорожской областной военной администрации.

"По информации Запорожской отдельной бригады территориальной обороны, наши бойцы обезвредили более 80 единиц живой силы врага, несколько единиц бронетехники, захватили документы и оружие мотострелкового подразделения Российской Федерации", ‒ говорится в сообщении.

Информацию о контрнаступлении подтверждают спутниковые съемки НАСА, сообщает CNN.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление на позиции российских оккупантов на некоторых направлениях.

Уже освобожденные населенные пункты Киевской области, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Он подчеркнул, что благодаря усилиям ВСУ ситуация на фронте стабилизировалась.

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ВСУ российское вторжение новости Украины
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