ВСУ начали контратаку в сторону Мариуполя - Запорожская ОВА

Кроме того, украинские военные освободили поселки Малиновка и Полтавка, в 100 километрах от Мариуполя.
Вооруженные силы Украины начали контрнаступление в направлении северо-запада в сторону осажденного российскими оккупантами Мариуполя. Об этом сообщают в Запорожской областной военной администрации.
"По информации Запорожской отдельной бригады территориальной обороны, наши бойцы обезвредили более 80 единиц живой силы врага, несколько единиц бронетехники, захватили документы и оружие мотострелкового подразделения Российской Федерации", ‒ говорится в сообщении.
Информацию о контрнаступлении подтверждают спутниковые съемки НАСА, сообщает CNN.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление на позиции российских оккупантов на некоторых направлениях.
Уже освобожденные населенные пункты Киевской области, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
Он подчеркнул, что благодаря усилиям ВСУ ситуация на фронте стабилизировалась.