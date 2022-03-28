"Дети искали мам": уцелевшая в бомбардировке драмтеатра в Мариуполе пешком дошла до Бердянска

Уцелевшая после бомбардировки драмтеатра в Мариуполе пешком дошла до Бердянска / скриншот

Украинка из Мариуполя выжила во время российской бомбежки драмтеатра, и смогла дойти до сравнительно безопасного Бердянска пешком.

В Мариуполе люди прятались с детьми, куда могли. Множество мам с детьми нашли убежище в подвале драматического театра на набережной, рассказала Мария.

Чтобы дать знак российским летчикам, что здание не является военным объектом, перед театром сделали две большие надписи "Дети".

Это оказалось ошибкой – захватчики намеренно наносят удары по самым уязвимым украинцам.

Читайте такжеВСУ начали контратаку в сторону Мариуполя - Запорожская ОВА27-летняя Мария тоже пряталась в том подвале. Около 10:00 утра она отправилась к главному входу, потому что там раздавали кипяток. В тот момент на театр упала бомба.

"Я слышу свист, на нас сыпятся обломки, кирпич. Рядом раненая женщина, огромная лужа крови. Дети бегали, искали мам", - вспоминает девушка.

Она слышала, как пятилетний малыш кричал, что не хочет умирать.

Во взрыв погибли ее бабушка и собаки. Она дошла пешком до Бердянска, ночевала по дороге у добрых людей. В Бердянске она смогла попасть в эвакуационную колонну и попала в Запорожье к друзьям.

Напомним, украинка, которой в 2014 году пришлось покинуть родной Донецк, теперь вынуждена была уехать из Мариуполя. Ей удалось спасти 100 человек.

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