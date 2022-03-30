Пока подробности ракетного обстрела по городу неизвестны.
Российские захватчики открыли ракетный огонь по Днепру. Пока подробности неизвестны, однако, как отметил городской голова Борис Филатов есть понимание "куда и где", говорится на Facebook-странице Филатова.
"Фото не постим. Телефоны госорганов с нелепыми сообщениями "Был взрыв" не перегружаем", - пишет Филатов.
Ожидается информация от военной администрации.
Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.
Кроме того, в В Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья рассказала, что над ней несколько часов измывались пьяные российские оккупанты. Перед этим военные застрелили ее мужа и собаку.
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