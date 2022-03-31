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Силы обороны Украины ликвидировали оккупантов, которых Россия перебросила из Абхазии

31 марта 2022, 12:52

В войсках России наблюдаются серьезные кадровые проблемы.

ОТК Восток
ВСУ ликвидировали оккупантов 7-й военной базы РФ из Абхазии / Оперативно-тактическое командование Восток в Facebook

Вооруженные силы Украины разбили группу российских войск из подразделений 7-й военной базы – военных, которые приехали на войну против государства с оккупированной Россией непризнанной республики Абхазия. У оккупантов фиксируются серьезные кадровые проблемы. Об этом заявили в Оперативно-тактическом командовании Восток.

"В ходе вчерашних боев украинские воины уничтожили представителей подразделений из 7-й военной базы, дислоцирующейся на территории самопровозглашенной Абхазской республики", - заявили в ОТК в Facebook.

Также в командовании отметили, что в российских оккупационных подразделениях фиксируются серьезные кадровые проблемы, а мобилизация на территории РФ провалилась.

Военные напомнили о том, что все больше россиян пишут рапорты на увольнение из вооруженных сил России. Они отказываются отправляться на войну против Украины, поскольку уже понимают, "чем для них закончится путинская авантюра".

Напомним, ранее около 300 военных с оккупированной Россией Южной Осетии отказались воевать против Украины. Они решили сложить оружие и вернуться домой. Большинство из них – этнические осетины. Военные посчитали, что их бросили умирать на войну с украинским государством.

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ВСУ Абхазия российские войска война России и Украины
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