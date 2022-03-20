Наконец прозревают: оккупанты пишут рапорты об увольнении целыми подразделениями

Оккупанты пишут рапорты об увольнении целыми подразделениями/ Reuters

Оккупанты деморализованы из-за больших потерь своей захватнической армии, плохого обеспечения войск и хищения российскими генералами средств, которые были предназначены для армии.

Поэтому солдаты РФ отказываются воевать и массово пишут рапорты на увольнение. Об этом заявили в Службе безопасности Украины.

"Из перехваченных СБУ разговоров слышно, что рапорты с отказом воевать пишут целыми подразделениями, в том числе старшие офицеры", – отмечают в СБУ.

Многие из российских захватчиков "прозрели" и поняли, что их отправили на войну в Украину как "пушечное мясо".

"На фоне этого захватчиков, которые находятся в Украине, ошеломила новость российских СМИ о задержании заместителя руководителя Росгвардии Романа Гаврилова. Их генералу инкриминируют хищение средств, в том числе выделенных для обеспечения подразделений, воюющих в Украине. Поэтому, постепенно к оккупантам приходит прозрение. Даже обычные солдаты не хотят отдавать свою жизнь за тех, кто обворовывает их", – сообщают в Службе безопасности Украины.

Напомним, ранее российский оккупант, чудом вернувшийся в РФ после ранения в Украине, рассказал о потерях армии России. Он отметил, что российских военных бросили в Украину с небоеспособной техникой, а мародерство и жестокие убийства мирных жителей стали для РФ нормой.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что захватчики из-за провалов в наступлении перешли на более тяжелую артиллерию – системы "Кинжал" и "Бастион". При этом из тяжелой артиллерии РФ палит по мирным городам.

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