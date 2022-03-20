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В РФ начались репрессии из-за провала путинской армии в Украине - Арестович

20 марта 2022, 16:17

Высокопоставленный чиновник оккупационной российской армии был обвинен в провале создания "народной республики".

Арестович
Арестович рассказал о репрессиях в Кремле из-за провала "спецоперации" / Скриншот Офис президента

На 25 сутки из-за провалов в Украине власти Кремля начали массовые репрессии против представителей высшего военного руководства в РФ.

По словам советника главы ОПУ Алексея Арестовича, к 25 суткам войны в Украине фронт "практически замер".

"Практически на всех направлениях ведутся исключительно тактические действия, потому что ни у российских оккупантов, ни у Сил обороны Украины не хватает сил для осуществления реального перелома ситуации ни на одном из направлений. Стороны ведут тактические действия, сосредотачивают резервы и наносят друг по другу удары. Но мы наносим эти удары лучше", - сказал Арестович.

Читайте также"С Путиным мира больше не будет": депутат Бундестага назвал единственный выход для прекращения войныТакже он отметил, что в течение последних суток оккупанты практически не наносили по украинским городам ракетные удары.

"Российское руководство, скорее всего, избрало путь попытки "продавить" нас силой и увеличить мартиролог своих военнослужащих, количество которых наш президент сравнил с переполненным спортивным стадионом, еще на 10-20 тысяч человек. Они формируют резервы, перебрасывают их сюда, но с ими происходит "досадная неожиданность", - добавил советник.

Кроме того, украинская разведка выяснила, что "в Москве активно принялись искать крайних в провалах "второй армии мира" в противостоянии с "двадцать второй армией", то есть с ВСУ.

"Сейчас, когда российское командование не смогло выполнить стоящую перед ними основную задачу, началась фаза репрессий. Поступают многочисленные сообщения от наших спецслужб, от Генерального штаба о том, что Федеральная служба безопасности начала искать виновных в ВС РФ и других формированиях, в той же Росгвардии. Сотни военнослужащих подвергаются унизительным проверкам. Их обвиняют в отказе от ведения боевых действий. В слабости характера и трусости. Под удар попадают даже генералы и высшие начальники ВС РФ", - рассказал Арестович.

В частности, высокопоставленный чиновник оккупационной российской армии был обвинен в провале создания "Херсонской народной республики".

"Учитывая количество представителей высшего командования, которых уничтожили ВСУ и другие силы обороны и давления со стороны ФСБ, я думаю, что моральный дух российской армии – и без того крайне низкий – будет еще ниже. И как бы их политическое руководство не бросало новые силы - кстати, ограниченные - снова на какие-то участки российско-украинского фронта, эти попытки также провалятся. Мы должны это очень четко понимать", - резюмировал Арестович.

Напомним, белорусские войска подходят к границе и попытаются ее перейти. Территорию Украины уже покинули белорусские дипломаты.

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война в Украине Алексей Арестович
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