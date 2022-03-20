Когда закончится горячая фаза военных действий: эксперт назвал дату

Украинским военным нужно "переломить" ситуацию на свою сторону и начать контрнаступление.
Горячая фаза военных действий в Украине продлится максимум до 15 апреля этого года. Но если ВСУ найдут уязвимости врага, то эта фаза может закончиться и раньше.
Такое мнение высказал директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа в интервью Главреду.
"Врага лучше переоценить, чем недооценить. Поэтому как максимум широкомасштабная фаза российской агрессии против Украины продлится до 15 апреля, но она может закончиться и раньше – возможно, уже в третьей декаде марта. Здесь всё в наших руках", – отметил Шулипа.
ВСУ удастся "переломить" ситуацию в свою пользу и начать реальное контрнаступление, если они подтянут резервы, перегруппируются, найдут уязвимости у противника и нанесут резкое (в течение нескольких часов) поражение противнику, говорит эксперт.
"Я не начальник Генштаба и не министр обороны, но, исходя из той конфигурации, которая складывается сейчас, это всё вполне реально уже в ближайшие дни", – сказал Шулипа.
Ранее Юрий Шулипа высказывал мнение, что штурм Киева как таковой невозможен, но российские оккупанты будут делать попытки взять столицу в кольцо и отрезать ее от поставок и логистики.
Также ранее сообщалось, что российских оккупантов отбросили от Киева со стороны правого берега Днепра на расстояние до 70 км. В ВСУ отметили, что каждый город на подступах к украинской столице готовится как узел сопротивления.
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