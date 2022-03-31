Перебрасывают войска с Беларуси в Россию: оккупанты готовятся наступать на восток Украины – Генштаб

Вражеские войска продолжают работу над перегруппировкой своих военных подразделений.
Россия проводит работу по перегруппировке части своих войск для того, чтобы организовать наступление на территорию Украины. Россияне на поездах перебрасывают военные подразделения с Беларуси на российскую территорию. Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Согласно данным из сводки военного командования, оккупационные силы РФ проводят маневры по перегруппировке, чтобы в дальнейшем осуществить наступление в Восточной операционной зоне.
В частности, установлено, что враг перебрасывает части своих войск и техники с республики Беларусь на территорию российского государства на поездах.
"Враг принимает меры по перегруппировке и формированию группировок Вооруженных сил Российской Федерации с целью ведения наступления в Восточной операционной зоне. Зафиксирована переброска части войск и техники врага с территории Республики Беларусь на территорию Российской Федерации железнодорожным транспортом", - подчеркнули в Генштабе.
Ранее в МВД заявили, что Россия стягивает войска к границам Украины. Как рассказал советник министра Вадим Денисенко, нужно готовиться к наступлению в направлении Харьковской и Киевской областей, а также Донбасса.
Также сообщалось, что в Курской области сосредоточено огромное количество устаревшей военной техники РФ, которую забрали со складов. Ее боеспособность неизвестна.