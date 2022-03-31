Перебрасывают войска с Беларуси в Россию: оккупанты готовятся наступать на восток Украины – Генштаб

Российские оккупационные войска / Reuters

Россия проводит работу по перегруппировке части своих войск для того, чтобы организовать наступление на территорию Украины. Россияне на поездах перебрасывают военные подразделения с Беларуси на российскую территорию. Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Согласно данным из сводки военного командования, оккупационные силы РФ проводят маневры по перегруппировке, чтобы в дальнейшем осуществить наступление в Восточной операционной зоне.

В частности, установлено, что враг перебрасывает части своих войск и техники с республики Беларусь на территорию российского государства на поездах.

"Враг принимает меры по перегруппировке и формированию группировок Вооруженных сил Российской Федерации с целью ведения наступления в Восточной операционной зоне. Зафиксирована переброска части войск и техники врага с территории Республики Беларусь на территорию Российской Федерации железнодорожным транспортом", - подчеркнули в Генштабе.

Ранее в МВД заявили, что Россия стягивает войска к границам Украины. Как рассказал советник министра Вадим Денисенко, нужно готовиться к наступлению в направлении Харьковской и Киевской областей, а также Донбасса.

Также сообщалось, что в Курской области сосредоточено огромное количество устаревшей военной техники РФ, которую забрали со складов. Ее боеспособность неизвестна.