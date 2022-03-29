РФ скапливает технику у границ Украины: в Курской области ее больше, чем было 24 февраля – эксперт

Оккупанты накапливают старую технику у границ Украины, ее боеготовность под вопросом - эксперт / Reuters

Россия по-прежнему проводит работу над перегруппировкой своих войск и накапливает военную технику, которая уже устарела. В граничащей с Украиной Курской области техники уже больше, чем было на момент военного вторжения. Однако сложно сказать, насколько она готова к применению в ходе боевых действий. Россияне уже признали проблемы с авиацией и нехватку самолетов, а перегруппировка обычно указывает на серьезные сложности с войсками. Об этом заявил представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что российская армия продолжает перегруппировку. На складах в Курской области зафиксировано огромное количество военной техники. Однако она устаревшая.

"О ее состоянии и боеспособности трудно сказать. Но количество техники огромное – больше, чем было по состоянию на 24 февраля", - сказал Макарук.

Кроме того, эксперт добавил, что Москва уже признала нехватку летного состава и дефицит самолетов.

Также Михаил Макарук отметил, что принятие врагом решения об отводе своих войск на перегруппировку указывает на проблемы. Обычно такие шаги предпринимают в том случае, если было потеряно около 70% состава, техники или же дивизии.

Напомним, ранее советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что Россия готовится ко второму этапу наступления на Украину. Оккупанты могут пойти в атаку на Киевском, Харьковском направлениях и на Донбассе.