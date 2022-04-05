ВСУ разбили оккупантов РФ в Харьковской области и показали более 50 единиц уничтоженной техники

Силы обороны Украины продолжают противостоять российской оккупационной армии / facebook.com/93OMBr

Вооруженные силы Украины показали десятки уничтоженной военной техники оккупантов в небольшом населенном пункте на юге Харьковской области. На масштабы потерь указывает количество сокрушенных вражеских боевых машин.

На странице 93-й Отдельной механизированная бригады Холодный яр в социальной сети Facebook сообщается, что военные, публикуя фотографии разбитой военной техники, хотели продемонстрировать масштабы потерь оккупационных войск.

Читайте такжеСвоих бросаем: оккупанты, убегая от ВСУ, оставили десятки "двухсотых" и рабочую техникуФото техники приводится только с одного небольшого населенного пункта в Харьковской области. Снимков более 50.

"Разбитая российская техника в одном из освобожденных холодноярцами сел на юге Харьковщины. Обычно мы публикуем немного фотографий в одном сообщении, но сейчас хотим показать масштабы потерь оккупантов. Ведь это результаты нашей работы только в одном небольшом населенном пункте", - подчеркнули военные.

Главред собрал для вас основные фото сокрушенной техники захватчиков РФ.

Армия Украины уничтожает военную технику оккупантов РФ

В Луганской области ВСУ сокрушили командно-смотровой пункт российской армии. Благодаря высокому уровню подготовки военные смогли обойти хорошо охраняемый объект и нанести прицельный удар. Один пуск из противотанкового ракетного комплекса метко поразил цель.

4 апреля Силы специальных операций Вооруженных сил Украины разнесли станцию сопровождения и подсветки целей типа 30Н6 зенитно-ракетного комплекса С-300. Опубликованы фотографии разрушенной радиолокационной станции. Еще в марте украинские военные предупреждали о том, что войска РФ развернули станцию под Киевом.

На одном из направлений Силы специальных операций нашли брошенный оккупантами России зенитно-ракетный комплекс Бук. Неподалеку обнаружили и схрон, где захватчики прятали оружие и боеприпасы. В итоге украинские защитники получили новые трофеи.

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