УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

ВСУ разбили оккупантов РФ в Харьковской области и показали более 50 единиц уничтоженной техники

5 апреля 2022, 03:35

Армия Украины продемонстрировала масштабы потерь оккупантов только в одном небольшом населенном пункте.

1649110620-1303.jpg
Силы обороны Украины продолжают противостоять российской оккупационной армии / facebook.com/93OMBr

Вооруженные силы Украины показали десятки уничтоженной военной техники оккупантов в небольшом населенном пункте на юге Харьковской области. На масштабы потерь указывает количество сокрушенных вражеских боевых машин.

На странице 93-й Отдельной механизированная бригады Холодный яр в социальной сети Facebook сообщается, что военные, публикуя фотографии разбитой военной техники, хотели продемонстрировать масштабы потерь оккупационных войск.

Читайте такжеСвоих бросаем: оккупанты, убегая от ВСУ, оставили десятки "двухсотых" и рабочую техникуФото техники приводится только с одного небольшого населенного пункта в Харьковской области. Снимков более 50.

"Разбитая российская техника в одном из освобожденных холодноярцами сел на юге Харьковщины. Обычно мы публикуем немного фотографий в одном сообщении, но сейчас хотим показать масштабы потерь оккупантов. Ведь это результаты нашей работы только в одном небольшом населенном пункте", - подчеркнули военные.

Главред собрал для вас основные фото сокрушенной техники захватчиков РФ.

  • Разбитая техника оккупантов РФ в Харьковской области
    Разбитая техника оккупантов РФ в Харьковской области facebook.com/93OMBr
  • Разбитая техника оккупантов РФ в Харьковской области
    Разбитая техника оккупантов РФ в Харьковской области facebook.com/93OMBr
  • Разбитая техника оккупантов РФ в Харьковской области
    Разбитая техника оккупантов РФ в Харьковской области facebook.com/93OMBr
  • Разбитая техника оккупантов РФ в Харьковской области
    Разбитая техника оккупантов РФ в Харьковской области facebook.com/93OMBr
  • Разбитая техника оккупантов РФ в Харьковской области
    Разбитая техника оккупантов РФ в Харьковской области facebook.com/93OMBr
  • Разбитая техника оккупантов РФ в Харьковской области
    Разбитая техника оккупантов РФ в Харьковской области facebook.com/93OMBr
  • Разбитая техника оккупантов РФ в Харьковской области
    Разбитая техника оккупантов РФ в Харьковской области facebook.com/93OMBr
  • Разбитая техника оккупантов РФ в Харьковской области
    Разбитая техника оккупантов РФ в Харьковской области facebook.com/93OMBr
  • Разбитая техника оккупантов РФ в Харьковской области
    Разбитая техника оккупантов РФ в Харьковской области facebook.com/93OMBr
  • Разбитая техника оккупантов РФ в Харьковской области
    Разбитая техника оккупантов РФ в Харьковской области facebook.com/93OMBr

Армия Украины уничтожает военную технику оккупантов РФ

В Луганской области ВСУ сокрушили командно-смотровой пункт российской армии. Благодаря высокому уровню подготовки военные смогли обойти хорошо охраняемый объект и нанести прицельный удар. Один пуск из противотанкового ракетного комплекса метко поразил цель.

4 апреля Силы специальных операций Вооруженных сил Украины разнесли станцию сопровождения и подсветки целей типа 30Н6 зенитно-ракетного комплекса С-300. Опубликованы фотографии разрушенной радиолокационной станции. Еще в марте украинские военные предупреждали о том, что войска РФ развернули станцию под Киевом.

На одном из направлений Силы специальных операций нашли брошенный оккупантами России зенитно-ракетный комплекс Бук. Неподалеку обнаружили и схрон, где захватчики прятали оружие и боеприпасы. В итоге украинские защитники получили новые трофеи.

Главред рекомендует:

viber
война в Украине ВСУ Харьковская область война России и Украины
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2022: Близнецам – деньги, Скорпионам – недругиГороскоп на сегодня, 2 апреля 2022: Близнецам – деньги, Скорпионам – недруги Появились фото оккупантов-бурятов, которые насиловали, пытали и расстреливали людей в БучеПоявились фото оккупантов-бурятов, которые насиловали, пытали и расстреливали людей в Буче Приметы на 5 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 5 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду Жена Пескова: в чем секрет элитной мошенницы и разлучницы родом из УкраиныЖена Пескова: в чем секрет элитной мошенницы и разлучницы родом из Украины В Беларуси милиционеры вместе избили российского военногоВ Беларуси милиционеры вместе избили российского военного

Последние новости

03:35

ВСУ разбили оккупантов РФ в Харьковской области и показали более 50 единиц уничтоженной техники

03:05

4 женские стрижки на тонкие волосы для заветного объема, которые легко укладывать

02:41

Авторка "Никогда мы не будем братьями" обратилась к РФ с жутким пророчествомВидео

01:58

Тела не опознать: Россия лишилась целого танкового батальона "освободителей"

01:28

Когда в Украине ждать настоящей жары, синоптики назвали датуВидео

Реклама
01:00

Пленный капитан российской армии решил воевать против ПутинаВидео

00:33

"Тебе смерть звонит": грабившие Украину оккупанты-мародеры РФ получают неожиданные звонкиВидео

00:16

ВСУ повредили фрегат российского флота - Арестович

04 апреля, понедельник
23:58

Нападение россии на Украину: что будет со здоровьем украинцев и их детейВидео

23:57

Оккупантов поймали на лжи: убитые неделями находились на улицах БучиВидео

23:31

Нечеловеческая жестокость: оккупанты зверски расправились с защитниками БучиВидео

23:25

Орки обстреляли кассетными боеприпасами Николаев: 10 погибших, много раненых

22:43

Зеленский сформировал делегацию для переговоров с РФ о завершении войны

22:37

"Ничего человеческого в ней больше нет": дочь фанатки Путина Егоровой призвала предать ее забвению

22:33

В подвале детского санатория Бучи обнаружили пыточнуюВидео

22:30

Буча по всей Украине: Зеленский потребовал трибунала над военными преступниками РФВидео

22:13

"Я ошибался": президент Германии резко изменил свою позицию по СП-2

21:51

Арест и камера строго режима: прокурор из Гааги объяснил, что ждет ПутинаВидео

21:23

Лавров высказался о возможности проведения переговоров Путина с Зеленским

20:58

Отправили тонны награбленного в Украине: в Беларуси слили данные мародеров РФВидео

Реклама
20:52

Инфекции и рак: что хронический страх может сделать со здоровьемВидео

20:42

Угроза существования и новые бои: астролог предсказала горячую фазу войны для Украины и назвала дату

20:35

Резня в Буче и русский нацизм: почему Европе важно понять суть войны в Украинемнение

20:31

Власти Ирпеня придумали, как возобновить сообщение с КиевомВидео

20:23

Мародера из Ирпеня поймали на Житомирщине: помогло глупое совпадение

20:12

России не место в Совете ООН по правам человека - МИД Британии

20:01

Рупор роспропаганды опубликовал прямой призыв устроить в Украине геноцид

19:54

Снегопад и мощный ветер: в Украину идет опасное похолоданиеВидео

19:48

ВСУ вытеснили врага из Житомирской области

19:45

У оккупантов отжали боеприпасы: украинские селяне помогают ВСУ рискуя жизньюВидео

19:30

Приметы на 6 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:21

СБУ выяснила причину "отвода" российских войск: перехвачен новый разговор орков

19:20

Массовое убийство в Буче: журналисты назвали имена орков-палачейВидео

19:18

Российскому диктатору Путину не жаль не только украинцев, но и россиянмнение

18:39

"Варвар и военный преступник": Байден жестко припечатал Путина из-за бойни в БучеВидео

18:20

Премия Дарвина для рашиста: мародер вместо защитной пластины в бронежилет вставил MacBookВидео

18:12

В войне в Украине произошел переломный момент: почему зверства в Буче – точка невозвратамнение

18:07

Оккупанты РФ перебрасывают войска и резервы с Киевской области в направлении Донбасса – СІТ

17:59

Россия готовится захватить Харьков и окружить украинские войска в зоне ООС - МинобороныВидео

17:38

Приметы на 5 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
17:03

"Ответ появится в ближайшие дни или часы": Зеленский рассказал о спасении Мариуполя от оккупантовВидео

16:58

Командиры рашистов - в шоке: отряд ОМОНа из Хакасии отказался воевать в УкраинеВидео

16:55

"Тут детей насилуют, а ты про концерты в Урюпинске пишешь": Гордон обматерил Королеву в прямом эфиреВидео

16:54

"Когда убегали, они нас тупо закрыли": в селе Ягодное оккупанты РФ держали в подвале до 400 человекВидео

16:49

Имперский угар в России скоро угаснет, или Сколько осталось ждать свержения Путинамнение

16:26

Геноцид на Киевщине: число жертв рашистов в Бородянке еще больше – ВенедиктоваВидео

16:09

Россия мобилизирует юнцов из "Юнармии" для войны против Украине – омбудсмен Денисова

16:02

Контрацепция во время войны: врач назвал обычные и экстремальные способыВидео

15:45

Почему Россия отказывается признавать акты зверства в Украинемнение

15:32

"Это геноцид против Украины": Зеленский приехал в БучуВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять