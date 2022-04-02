Один пуск ПТРК – пункт оккупантов уничтожен: ВСУ показали, как "поохотились" на Луганщине

Враг выставил посты, "секреты" и патрулировал командный пункт, но украинским десантникам это не помешало.
Военные 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины сокрушили командно-наблюдательный пункт оккупантов России в Луганской области. Объект серьезно охранялся, однако десантникам удалось нанести результативный удар. Цель была поражена первым же ударом из противотанкового ракетного комплекса. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.
В командовании рассказали о том, что в районе села Геевка Луганской области украинские военные проявили настоящее мужество, героизм и серьезную выдержку. "На охоту" они вышли несколько дней назад около 6 утра и провели эффективную работу по нейтрализации врага.
"Около шести часов утра расчет мобильного противотанкового подразделения 81 отдельной аэромобильной бригады вышел в определенный район "на охоту". И удача им улыбнулась. Десантники обнаружили важную цель – командно-наблюдательный пункт одного из подразделений противника", - сказали в Генштабе.
Отмечается, что объект атаковать было сложно, поскольку контрольно-смотровой пункт противника хорошо охранялся – были выставлены посты и "секреты". Периметр дислокации КСП патрулировала военная техника.Читайте такжеВСУ нанесли контрудар под Харьковом: уничтожен один из новейших истребителей РФ
Однако украинские бойцы сумели пробраться к пункту – командный пункт одного из подразделений противника удалось уничтожить. Причем первым же пуском из противотанкового ракетного комплекса.
"Чтобы не выявить себя, десантники скрыто перемещались, несколько раз прячась в кустарниках от проезжающего рядом танка. Наконец заняли выгодную позицию и солдат Максим Ш. первым же пуском из ПТРК уничтожил КСП противника! Воспользовавшись суетой российских оккупантов, десантники быстро покинули район. Но успели сделать фото", - подчеркнули в Генштабе.
Война России против Украины
В Генштабе ВСУ рассказали, что украинским военным в ходе боев с российскими оккупантами удалось захватить редкий трофей. Речь идет о новой портативной системе спутниковой связи "Аурига-1.2В. При помощи такого устройства можно подключиться к закрытым каналам связи при любой погоде.
Советник руководителя ОП Алексей Арестович заявил, что в ходе зачистки Киевской области от оккупантов РФ в поселке Дмитровка ВСУ совершили героический поступок. Два украинских танка разнесли усиленную танковую роту врага – 10 танков и воздушно-десантный батальон. Противник вынужден был отступить.
В Сумской области силы обороны Украины нанесли точный удар по российскому танку Т-72 Б3. Боевую машину, которую оккупанты считают "своей гордостью", разорвало на части.
Главред рекомендует:
- Враг вышел из Броварского района на Киевщине, ВСУ проводят зачистку
- Бои тяжелые, но ВСУ продвигаются к Херсону - облсовет
- "Враг дрогнул и побежал": на Черниговщине ВСУ разгромили русский спецназ
- "Учения" закончились логично: ВСУ ликвидировали очередного высокопоставленного оккупанта
- Оккупанты стягивают войска в Приднестровье и несут большие потери в Луганской области - Генштаб ВСУ