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Один пуск ПТРК – пункт оккупантов уничтожен: ВСУ показали, как "поохотились" на Луганщине

2 апреля 2022, 18:07

Враг выставил посты, "секреты" и патрулировал командный пункт, но украинским десантникам это не помешало.

ВСУ сокрушили КСП РФ в Луганской области
ВСУ сокрушили командно-наблюдательный пункт армии России в Луганской области / facebook.com/GeneralStaff.ua

Военные 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины сокрушили командно-наблюдательный пункт оккупантов России в Луганской области. Объект серьезно охранялся, однако десантникам удалось нанести результативный удар. Цель была поражена первым же ударом из противотанкового ракетного комплекса. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

В командовании рассказали о том, что в районе села Геевка Луганской области украинские военные проявили настоящее мужество, героизм и серьезную выдержку. "На охоту" они вышли несколько дней назад около 6 утра и провели эффективную работу по нейтрализации врага.

"Около шести часов утра расчет мобильного противотанкового подразделения 81 отдельной аэромобильной бригады вышел в определенный район "на охоту". И удача им улыбнулась. Десантники обнаружили важную цель – командно-наблюдательный пункт одного из подразделений противника", - сказали в Генштабе.

Командно-наблюдательный пункт оккупантов был уничтожен одним ударом из ПТРК - Генштаб/ facebook.com/GeneralStaff.ua

Отмечается, что объект атаковать было сложно, поскольку контрольно-смотровой пункт противника хорошо охранялся – были выставлены посты и "секреты". Периметр дислокации КСП патрулировала военная техника.Читайте такжеВСУ нанесли контрудар под Харьковом: уничтожен один из новейших истребителей РФ

Однако украинские бойцы сумели пробраться к пункту – командный пункт одного из подразделений противника удалось уничтожить. Причем первым же пуском из противотанкового ракетного комплекса.

"Чтобы не выявить себя, десантники скрыто перемещались, несколько раз прячась в кустарниках от проезжающего рядом танка. Наконец заняли выгодную позицию и солдат Максим Ш. первым же пуском из ПТРК уничтожил КСП противника! Воспользовавшись суетой российских оккупантов, десантники быстро покинули район. Но успели сделать фото", - подчеркнули в Генштабе.

Война России против Украины

В Генштабе ВСУ рассказали, что украинским военным в ходе боев с российскими оккупантами удалось захватить редкий трофей. Речь идет о новой портативной системе спутниковой связи "Аурига-1.2В. При помощи такого устройства можно подключиться к закрытым каналам связи при любой погоде.

Советник руководителя ОП Алексей Арестович заявил, что в ходе зачистки Киевской области от оккупантов РФ в поселке Дмитровка ВСУ совершили героический поступок. Два украинских танка разнесли усиленную танковую роту врага – 10 танков и воздушно-десантный батальон. Противник вынужден был отступить.

В Сумской области силы обороны Украины нанесли точный удар по российскому танку Т-72 Б3. Боевую машину, которую оккупанты считают "своей гордостью", разорвало на части.

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