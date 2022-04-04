Так бежали, что "потеряли" Бук: украинские военные нашли брошенный российский ЗРК

Украинские военные нашли брошенный российский ЗРК Бук/ Командование ССО Украины

Украинские военные обнаружили брошенный зенитно-ракетный комплекс Бук, который оставили российские оккупанты.

Рядом был и схрон россиян, где орки прятали свое оружие, боеприпасы и снаряжение. На находку наткнулась группа Сил специальных операций Украины вместе с бойцами движения сопротивления, сообщает командование ССО в Facebook.

"Во время проведения специальной разведки и поисково-ударных действий в районе одного из населенных пунктов, воины обнаружили российский ЗРК Бук. Рядом с заброшенным зенитно-ракетным комплексом был схрон россиян, в котором они спрятали боеприпасы, оружие и снаряжение", – говорится в сообщении.

Украинские бойцы отметили, что "благодарны рашистам за подарки", а также продолжают поиски, чтобы сполна "отблагодарить" их за трофеи.

Бук – это самоходный зенитно-ракетный комплекс, из которого могут сбиваться маневровые аэродинамические цели: крылатые ракеты, управляемые бомбы, самолеты, вертолеты, дроны и тому подобное. Он сбивает цели на малых и средних высотах – от 30 м до 14-18 км

Разрабатывался Бук в 1972-1979 годах в СССР. Первая его модификация была принята на вооружение в 1979 году.

Напомним, что защитники Украины захватили российскую боевую машину десанта-4М (БМД-4М), которую в России называют "своей гордостью". Теперь у украинских военных будет больше еще на один трофей.

Ранее сообщалось, что ради картинки российским захватчикам приказали взрывать и топить в реке свою же технику, чтобы выдать ее за якобы уничтоженную технику ВСУ.

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