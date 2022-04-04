УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Так бежали, что "потеряли" Бук: украинские военные нашли брошенный российский ЗРК

4 апреля 2022, 06:42

Вместе с Буком обнаружили схрон россиян с боеприпасами, оружием и снаряжением.

false
Украинские военные нашли брошенный российский ЗРК Бук/ Командование ССО Украины

Украинские военные обнаружили брошенный зенитно-ракетный комплекс Бук, который оставили российские оккупанты.

Рядом был и схрон россиян, где орки прятали свое оружие, боеприпасы и снаряжение. На находку наткнулась группа Сил специальных операций Украины вместе с бойцами движения сопротивления, сообщает командование ССО в Facebook.

"Во время проведения специальной разведки и поисково-ударных действий в районе одного из населенных пунктов, воины обнаружили российский ЗРК Бук. Рядом с заброшенным зенитно-ракетным комплексом был схрон россиян, в котором они спрятали боеприпасы, оружие и снаряжение", – говорится в сообщении.

Украинские бойцы отметили, что "благодарны рашистам за подарки", а также продолжают поиски, чтобы сполна "отблагодарить" их за трофеи.

  • Украинские военные обнаружили заброшенный российский ЗРК Бук
    Украинские военные обнаружили заброшенный российский ЗРК Бук Командование ССО Украины
  • Украинские военные обнаружили заброшенный российский ЗРК Бук
    Украинские военные обнаружили заброшенный российский ЗРК Бук Командование ССО Украины
  • Украинские военные обнаружили заброшенный российский ЗРК Бук
    Украинские военные обнаружили заброшенный российский ЗРК Бук Командование ССО Украины

Бук – это самоходный зенитно-ракетный комплекс, из которого могут сбиваться маневровые аэродинамические цели: крылатые ракеты, управляемые бомбы, самолеты, вертолеты, дроны и тому подобное. Он сбивает цели на малых и средних высотах – от 30 м до 14-18 км

Разрабатывался Бук в 1972-1979 годах в СССР. Первая его модификация была принята на вооружение в 1979 году.

Напомним, что защитники Украины захватили российскую боевую машину десанта-4М (БМД-4М), которую в России называют "своей гордостью". Теперь у украинских военных будет больше еще на один трофей.

Ранее сообщалось, что ради картинки российским захватчикам приказали взрывать и топить в реке свою же технику, чтобы выдать ее за якобы уничтоженную технику ВСУ.

Читайте также:

viber
война в Украине Бук ЗРК вторжение России зенитно-ракетный комплекс
Реклама
Популярное
В апреле ход войны в Украине круто поменяется: астролог назвал ключевую датуВ апреле ход войны в Украине круто поменяется: астролог назвал ключевую дату Благовещение 2022: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатияБлаговещение 2022: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатия Триггернет по полной: гороскоп для России на День победы 9 мая 2022Триггернет по полной: гороскоп для России на День победы 9 мая 2022 Война в Украине ненадолго, российская армия продержится еще два-три месяца – Юрий КасьяновВойна в Украине ненадолго, российская армия продержится еще два-три месяца – Юрий Касьянов Попавший в плен и обменянный на воина ВСУ рашист снова хочет воевать против УкраиныПопавший в плен и обменянный на воина ВСУ рашист снова хочет воевать против Украины

Последние новости

06:42

Так бежали, что "потеряли" Бук: украинские военные нашли брошенный российский ЗРК

06:35

"Живые были рядом с мертвыми": под Черниговом нашли подвал, в котором оккупанты держали 150 человек

06:32

Почему Россия так быстро отступила от Киевамнение

06:07

"Насильники и мародеры, называющие себя армией РФ": Зеленский объявил о создании Книги палачейВидео

05:30

"Не выставляйте себя дураками": Зеленский отреагировал на предложение нардепов сменить гимн

Реклама
04:36

"От всего сердца желаю, чтобы эта орда сдохла!": Lama мечтает увидеть гибель "российского биошлака"

03:55

"Они будут страдать, сильно страдать": ученые составили прогноз будущего для орков, живших на ЧАЭСВидео

03:47

Секс-символ на страже Украины: танцор из балета Лободы служит в ВСУ

03:35

"Напряжение обостряется": астролог назвала критическую точку войны и дату ее завершенияВидео

03:20

Путин готовится к новым рычагам давления на Украину

02:50

Какая смерть ждет Путина и когда Украина победит Россию: астролог назвала дату выплаты репараций

02:28

Британская разведка назвала ключевую цель РФ в УкраинеВидео

01:58

"В России сейчас как 1937 год": Путин создал горячую линию, для искоренения инакомыслящихВидео

01:30

ВСУ ликвидировали 5 воздушных целей РФ и посадили самолет-ретранслятор в Ростове

01:05

Эктор Хименес-Браво вернулся в Украину: "Я плачу, когда представляю, что переживают украинцы"

00:51

Приметы на 4 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:47

Появились фото оккупантов-бурятов, которые насиловали, пытали и расстреливали людей в БучеФото

00:41

"Не смей, Николай, говорить своим поганым языком": Ефросинина объяснила Баскову о братских народахВидео

00:22

Харьков снова попал под мощный обстрел орков, есть погибшие

00:10

В Украину идет резкое потепление: на Благовещение ударит аномалия

Реклама
03 апреля, воскресенье
23:44

В Сумской области идет зачистка от оккупантов: подробности

23:42

Арестович рассказал, кто из оккупантов совершал преступления в БучеФотоВидео

23:40

"Либо легли замертво на украинскую землю, либо жалко убежали": ВСУ освободили часть ЧерниговщиныВидео

22:59

"Я вас ненавижу": Катя Осадчая пожелала россиянам гореть в адуВидео

22:56

В ряде регионов Украины прогремели взрывы

22:54

Польша требует срочного саммита ЕС из-за резни в Буче

22:40

Страданий и разрушений в Украине будет еще больше - генерал-майор СШАВидео

22:12

Дом российского комика под Киевом разбил рашистский снаряд

21:57

Под Киевом застрелился летчик оккупантов - СМИВидео

21:55

В ближайшее время ожидаются большие бои и очень опасная ситуация - ДаниловВидео

21:51

Нидерландского журналиста немедленно выдворили из Украины: в чем причина

21:41

Впервые за долгое время: дочь Заворотнюк показала фото с мамой

21:31

У Зеленского заявили, что Россия планировала геноцид в Украине

21:21

"Путин терпит неудачу": Джонсон набросился на главу Кремля с жесткими обвинениямиВидео

21:20

Российские войска в Приднестровье готовятся к наступлениюВидео

20:45

Данилов высказался о нападении оккупантов со стороны Беларуси

20:39

Под Харьковом ВСУ уничтожили роту россиян вместе с командиром, солдаты Путина отказываются воеватьВидео

20:31

Изрезал ножом и угрожал пистолетом: 20-летний оккупант жестоко изнасиловал женщину под ХарьковомВидео

20:31

"Сотни подло убитых мирных жителей": Макрон и Шольц шокированы зверствами россиян в Буче

20:22

Орки нанесли ракетные удары по Николаеву и Очакову, есть жертвы

Реклама
19:53

Вслед за Уиллисом: Джим Керри объявил о завершении кинокарьерыВидео

19:52

"Кара придет": установлен поименный список солдат РФ, которые устроили геноцид в БучеВидео

19:43

Почему Путину нужно закончить войну с Украиной до 9 маямнение

19:41

Приметы на 5 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:24

Страны Балтии полностью отказались покупать российский газ

19:19

Зеленский назвал главное условие встречи с Путиным

19:16

Самый опасный месяц: астролог рассказала о судном дне и новых испытаниях Украины в апрелеВидео

19:01

Своих бросаем: оккупанты, убегая от ВСУ, оставили десятки "двухсотых" и рабочую технику

18:56

Роман Цимбалюк. Поименно установлены исполнители геноцида в БучеВидеоблоги

18:45

Детей разлучают с родителями: около 40 тысяч мариупольцев оккупанты вывезли в РФ - Денисова

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять