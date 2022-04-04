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Бойцы ССО уничтожили вражескую РЛС С-300: ВСУ предупреждали, что РФ развернула их под Киевом

4 апреля 2022, 14:47

Радиолокационная станция оккупантов, вероятно, была поражена ударом с земли.

РЛС С-300
РЛС С-300 была уничтожена бойцами ССО 4 апреля / facebook.com/usofcom

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины разбили станцию сопровождения и подсветки целей типа 30Н6 зенитно-ракетного комплекса С-300. Военные опубликовали фотографии разрушенной техники российских оккупантов. В украинской армии еще в марте предупреждали, что радиолокационную станцию россияне развернули под Киевом.

Об уничтожении вражеской военной техники сообщило командование ССО в Facebook. ЗРК С-300 был сокрушен утром, 4 апреля.

"Утро должно начинаться с хороших новостей. ССО работает", - подчеркнули военные.

Издание Defence Express отмечает, что командование Сил специальных операций опубликовало фотографию ликвидированной станции сопровождения и подсветки целей типа 30Н6 зенитно-ракетного комплекса С-300.

О развертывании вражескими войсками РФ таких комплексов на юге от Киева ВСУ говорили еще в марте. Тогда армия просила помочь в их поиске.

Военные журналисты указывают, что 30Н6, который изображен на фотографии, находится в производном положении. Зафиксированы значительные повреждения от огня, разбиты окна в водительской кабине.

Читайте также15 раз бомбил мирные города в Украине: журналист рассказал, как поймали пилота-оккупанта на новейшем самолетеПодчеркивается, что радиолокационная система, предположительно, была уничтожена прицельным огнем с земли, когда она попала в засаду.

ВСУ уничтожают военную технику оккупантов РФ

Украинские военные уничтожили командно-смотровой пункт армии России в Луганской области. Благодаря слаженным действиям военным удалось обойти хорошо охраняемый объект и нанести удар. Примечательно, российский пункт был сокрушен одним пуском из противотанкового ракетного комплекса.

3 апреля армия Украины поразила 6 воздушных целей. Были сбиты две крылатые ракеты, два самолета-бомбардировщика Су-34 и Су-35, а также самолет-ретранслятор Ил-22. Был уничтожен и один вертолет. Работу провели украинские зенитно-ракетные войска.

Один из российских боевых самолетов Су-34 был сбит в Харьковской области. Кадры падения истребителя были опубликованы Сухопутными войсками Украины. После крушения самолета произошел пожар.

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