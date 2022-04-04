ВСУ ликвидировали 5 воздушных целей РФ и посадили самолет-ретранслятор в Ростове

ВСУ активно противостоит армии РФ / Reuters

Зенитные ракетные войска Воздушных сил в воскресенье, 3 апреля, поразили шесть воздушных целей армии РФ, сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Telegram.

Читайте такжеСтраданий и разрушений в Украине будет еще больше - генерал-майор США"Зенитные ракетные войска Воздушных сил уничтожили две крылатые ракеты, один вертолет, два самолета (Су-34 и Су-35) и поразили самолет-ретранслятор Ил-22 (воздушный пункт управления). Из перехваченного радиообмена оккупантов стало известно, что у самолета повреждения, разгерметизирована кабина, и пилоты запросили аварийную посадку на аэродроме Ростова", - сказано в сообщении.

Напомним, на Черниговщине ВСУ освободили от российских оккупантов три населенных пункта - Колычевку, Ягодное и Ивановку. Территория зачищается и контролируется военными украинскими защитниками, а мирному населению завозят гуманитарную помощь.

Также под Харьковом украинские воины разгромили мотострелковую роту, которая входила в состав 59-го танкового полка РФ. Там ликвидировано более 80% личного состава подразделения.

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