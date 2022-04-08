Макрон заявил, что Франция готова стать гарантом безопасности Украины

Эммануэль Макрон / Фото Reuters

Франция готова стать одним из гарантов безопасности Украины после окончания войны с Россией.

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон сказал в интервью газете Le Parisien.

По его словам, в Украине в какой-то момент наступит прекращение огня и нужно будет строить мир.

"Это невозможно сделать без гаранта, и Франция призвана быть одним из таких гарантов", - сказал Макрон.

При этом он заявил, что готов звонить российскому президенту Владимиру Путину, несмотря на результативность этих бесед, чтобы у Парижа был "статус участника переговоров".

Также Макрон отметил, что уделяет большое внимание ситуации в Мариуполе. По его словам, Россия "достаточно ясно высказала отказ" в ответ на предложение о гуманитарной операции с помощью Греции и Турции. Поэтому Париж пытается открыть гумкоридор с помощью Международного комитета Красного Креста.

Как сообщал Главред, 26 марта французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция совместно с Турцией и Грецией намерена провести "исключительную гуманитарную операцию" в блокадном Мариуполе.

Макрон отметил, что "в наилучших возможных условиях" проведут эвакуацию всех жителей Мариуполя, которые захотят покинуть город.

Переговоры Украины и России

29 марта в Стамбуле состоялись переговоры между украинской и российской делегациями.

Украина предлагает подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности. Среди гарантов официальный Киев сейчас видит страны Совета безопасности ООН, в том числе Россию, США, Великобританию, Китай, Францию, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Дипломат Александр Чалый, который возглавляет юридическую группу в украинской делегации на переговорах с РФ, заявил, что Украина готова зафиксировать внеблоковый статус и статус безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета без вступления в военно-политические союзы.

В то же время, по словам Чалого, в договоре о гарантиях безопасности не будет возражений относительно возможности вступления Украины в Евросоюз.

Постпред Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что ее страна готова "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности Украины, если Киев об этом попросит.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил о готовности страны сыграть конструктивную роль в продвижении переговоров между Украиной и Россией. При этом прямого ответа на вопрос, готов ли Китай выступить в качестве гаранта безопасности Украины, в ведомстве не дали.

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