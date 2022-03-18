Макрон срочно позвонил Путину из-за войны в Украине и ракетных атак Кремля

Макрон и Путин / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон срочно позвонил президенту страны агрессора Владимиру Путину из-за войны России против Украины.

Как сообщает BFM TV, разговор длился более часа.

Макрон во время переговоров с Путиным выразил свою "крайнюю озабоченность" ситуацией в Мариуполе, который российские оккупанты ежедневно бомбят и обстреливают.

Французский лидер попросил главу Кремля принять меры для снятия осады Мариуполя, в том числе прекратить огонь и открыть гуманитарные коридоры.

Путин, со своей стороны, в разговоре с Макроном обвинил Украину в якобы "многочисленных военных преступлениях".

Новые санкции против РФ

Накануне президент Макрон заявил, что в итоговой декларации неформального саммита ЕС в Версале в пятницу вместе с председателем комиссии ЕС Урсулой фон дер Ляйен, готовится четвертый пакет санкций. Его, безусловно, можно охарактеризовать как исторический по беспрецедентности.

Новые ограничительные меры будут сопоставимы с теми, которые были введены против Северной Кореи или президента Сирии Башара Асада, говорится в сообщении из Елисейского дворца. Париж, вероятно, объявит о них в ближайшие часы.

Путин, в свою очередь заявил в телефонном разговоре о якобы преступлениях украинцев. Кремль настаивает, что украинские подразделения якобы казнили несогласных, брали заложников и использовали мирных жителей в качестве щита.

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