Макрон, Шольц и Путин обсудили ситуацию в Украине: подробности

Переговоры длились 75 минут. Стороны договорились поддерживать контакт.
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в субботу, 12 марта, провели совместные телефонные переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. На повестке дня была война в Украине.
Как сообщают информагентство Reuters, издание DW и российское информагентство "Интерфакс", Шольц и Макрон потребовали у Путина безотлагательного прекращения боевых действий в Украине.
"Разговор является частью продолжающихся международных усилий по прекращению войны в Украине", - заявил представитель правительства Германии.
Такой же позиции придерживается и представитель правительства Германии, который отметил, что "больше ничего не может быть раскрыто о переговорах лидеров".
В Кремле заявили, что Путин проинформировал двух лидеров о состоянии переговоров между Москвой и Киевом и ответил на их обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации в Украине. Российская сторона добавила, что "лидеры договорились поддерживать контакт".
Война в Украине 2022
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.
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