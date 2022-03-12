Макрон, Шольц и Путин обсудили ситуацию в Украине: подробности

Макрон, Путин и Шольц обсудили войну в Украине / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в субботу, 12 марта, провели совместные телефонные переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. На повестке дня была война в Украине.

Как сообщают информагентство Reuters, издание DW и российское информагентство "Интерфакс", Шольц и Макрон потребовали у Путина безотлагательного прекращения боевых действий в Украине.

"Разговор является частью продолжающихся международных усилий по прекращению войны в Украине", - заявил представитель правительства Германии.

Такой же позиции придерживается и представитель правительства Германии, который отметил, что "больше ничего не может быть раскрыто о переговорах лидеров".

В Кремле заявили, что Путин проинформировал двух лидеров о состоянии переговоров между Москвой и Киевом и ответил на их обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации в Украине. Российская сторона добавила, что "лидеры договорились поддерживать контакт".

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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