Ночной кошмар российских танков: что известно о ПТРК "Стугна-П", который выжигает технику оккупантов

ПТРК "Стугна-П" уже окрестили убийцей российских танков.
Противотанковый ракетный комплекс разработки Государственного Киевского конструкторского бюро "Луч" стал настоящим кошмаром для российской военной техники.
ПТРК "Стугна-П", который был принят на вооружение Министерством обороны Украины 12 апреля 2011 года, является полуавтоматическим, с системой наведения по лазерному лучу. Комплексы может вести огонь 130-мм ракетами с разными боевыми частями.
Они устанавливаются в контейнер. Управление оператором может совершаться дистанционно при помощи пульта на расстоянии до 50 м. С начала вторжения РФ в Украину "Стугна" показала себя с наилучшей стороны.
Судя по видео уничтожения российских танком, ракетный комплекс украинского производства почти не уступает американскому "Javelin".
ПТРК "Стугна-П" - основные характеристики
- Максимальная дальность стрельбы в дневное время – 5000 м;
- Максимальная дальность стрельбы в ночное время – 3000 м;
- Время полета на максимальную дальность не более -25 секунд;
- Температурный диапазон применения - от -40 до + 60ºС.
- Масса ракеты в контейнере - 29,5 кг.
- Калибр ракеты - 130 мм
- Длина контейнера - 1360 мм.
- Наружный диаметр контейнера - 140 мм
- Масса, пусковая установка - 32 кг
- Масса, прибор наведения – 15 кг
- Масса, пульт дистанционного управления - 10 кг
- Масса, модуль теплоизоляционный - 6 кг
Интересно, что ПТРК "Стугна" и "Корсар" должны пойти на экспорт, но были переданы КБ "Луч" в Вооруженные Силы Украины и теперь успешно помогают нашим защитникам громить оккупантов.
Ранее территориальная оборона Киева уничтожила колонну вражеской техники и остановила ее продвижение. Удар оккупационным силам РФ нанесли бойцы 112-й бригады с помощью "Стугны".
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