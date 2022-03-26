Ночной кошмар российских танков: что известно о ПТРК "Стугна-П", который выжигает технику оккупантов

Что известно о ПТРК "Стугна-П" / скриншот

Противотанковый ракетный комплекс разработки Государственного Киевского конструкторского бюро "Луч" стал настоящим кошмаром для российской военной техники.

ПТРК "Стугна-П", который был принят на вооружение Министерством обороны Украины 12 апреля 2011 года, является полуавтоматическим, с системой наведения по лазерному лучу. Комплексы может вести огонь 130-мм ракетами с разными боевыми частями.

Они устанавливаются в контейнер. Управление оператором может совершаться дистанционно при помощи пульта на расстоянии до 50 м. С начала вторжения РФ в Украину "Стугна" показала себя с наилучшей стороны.

Судя по видео уничтожения российских танком, ракетный комплекс украинского производства почти не уступает американскому "Javelin".

ПТРК "Стугна-П" - основные характеристики

Максимальная дальность стрельбы в дневное время – 5000 м;

Максимальная дальность стрельбы в ночное время – 3000 м;

Время полета на максимальную дальность не более -25 секунд;

Температурный диапазон применения - от -40 до + 60ºС.

Масса ракеты в контейнере - 29,5 кг.

Калибр ракеты - 130 мм

Длина контейнера - 1360 мм.

Наружный диаметр контейнера - 140 мм

Масса, пусковая установка - 32 кг

Масса, прибор наведения – 15 кг

Масса, пульт дистанционного управления - 10 кг

Масса, модуль теплоизоляционный - 6 кг

Интересно, что ПТРК "Стугна" и "Корсар" должны пойти на экспорт, но были переданы КБ "Луч" в Вооруженные Силы Украины и теперь успешно помогают нашим защитникам громить оккупантов.

Ранее территориальная оборона Киева уничтожила колонну вражеской техники и остановила ее продвижение. Удар оккупационным силам РФ нанесли бойцы 112-й бригады с помощью "Стугны".

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