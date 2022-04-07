"Салют был хороший": появились детали уничтожения Су-34 РФ под Бородянкой

Среди фрагментов одежды пилота самолета страны-агрессора – полностью разорванный шлем и сапоги.
Стали известны детали крушения российского фронтового сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, который в начале марта рухнул в районе Бородянки Киевской области после удара ВСУ.
После освобождения пригорода Киева появилась возможность увидеть место падения российского самолета. Соответствующее видео опубликовано в Сети.
Отмечается, что на месте крушения российской боевой машины также обнаружили останки пилота.
При этом среди фрагментов одежды пилота самолета страны-агрессора – полностью разорванный шлем и сапоги. На шлеме видны последние три буквы "...нов".
"Рассыпался по всему полю. Парашют пилота в чехле – даже не раскрылся. Бесславный конец", – говорится в подписи к видео.
Ранее сообщалось о том, что в Харьковской области противотанковое подразделение 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины уничтожило разведывательно-ударный вертолет ВС РФ Ка-52 Аллигатор.
Удар по новейшему российскому вертолету был нанесен из противотанкового ракетного комплекса Стугна.
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