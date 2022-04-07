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"Салют был хороший": появились детали уничтожения Су-34 РФ под Бородянкой

7 апреля 2022, 17:31

Среди фрагментов одежды пилота самолета страны-агрессора – полностью разорванный шлем и сапоги.

самолет, ракета, война
/ Фото facebook.com/kpszsu

Стали известны детали крушения российского фронтового сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, который в начале марта рухнул в районе Бородянки Киевской области после удара ВСУ.

После освобождения пригорода Киева появилась возможность увидеть место падения российского самолета. Соответствующее видео опубликовано в Сети.

Отмечается, что на месте крушения российской боевой машины также обнаружили останки пилота.

При этом среди фрагментов одежды пилота самолета страны-агрессора – полностью разорванный шлем и сапоги. На шлеме видны последние три буквы "...нов".

"Рассыпался по всему полю. Парашют пилота в чехле – даже не раскрылся. Бесславный конец", – говорится в подписи к видео.

Ранее сообщалось о том, что в Харьковской области противотанковое подразделение 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины уничтожило разведывательно-ударный вертолет ВС РФ Ка-52 Аллигатор.

Удар по новейшему российскому вертолету был нанесен из противотанкового ракетного комплекса Стугна.

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Су-34 Бородянка военный самолет война России и Украины
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