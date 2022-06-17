"Мир на условиях РФ невозможен": Шольц назвал ожидания Кремля "иллюзией Путина"

Шольц назвал ожидания Кремля "иллюзией Путина"/ Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после визита в Киев заявил, что "мир под диктовку" на условиях, навязанных Россией в одностороннем порядке, невозможен.

При этом Шольц назвал ожидания Кремля, что РФ удастся захватить часть украинских территорий и затем дождаться изменений с течением времени, "иллюзией Путина", сообщает телеканал ARD.

"Это иллюзия, и я Путину это говорил. Например, санкции в отношении России будут действовать до тех пор, пока страна не достигнет справедливого соглашения с Украиной. Эти условия мира будут решать жители, парламент, президент Украины", – сказал Шольц.

Он подчеркнул, что нужно добиться, чтобы Москва отказалась от плана захватить с помощью насилия часть Украины. Также, по его словам, нужно заставить Россию не применять больше свою "империалистическую концепцию изменения границ стран".

Визит Шольца, Макрона и Драги в Украину

Напомним, во время визита в Украину 16 июня Олаф Шольц в очередной раз пообещал Украине оружие от Германии. Немецкая власть намерена и дальше давать Украине оружие, сказал он, добавив, что в ФРГ учат бойцов ВСУ использовать современное вооружение ‒ в частности, самоходные гаубицы и зенитные установки.

Также Шольц был поражен "бессмысленной и ужасной" жестокостью оккупантов, которую он увидел в Ирпене во время визита в Украину. По его словам, этому следует положить конец. Партнеры Украины уже принимают меры для этого.

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