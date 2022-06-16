"Ужасно и бессмысленно": Шольц шокирован жестокостью оккупантов под Киевом

Насилие ужасно и бессмысленно, заявил Олаф Шольц.
Канцлер Германии Олаф Шольц поражен "бессмысленной и ужасающей" жестокостью оккупантов, которую он увидел в Ирпене во время визита в Украину.
По его словам, этому следует положить конец. Партнеры Украины уже принимают меры для этого.
"Насилие ужасно и бессмысленно: в Ирпене разрушены жилые дома, разрушен целый город, а не военная инфраструктура, пострадали невинные мирные жители. Это очень много говорит о жестокости ужасной захватнической войны, которую Россия ведет очень грубо и без всякого уважения к человеческим жизням", – подчеркнул Шольц.
Шольц заявил, что этому следует положить конец.
"Партнеры принимают меры для этого. В частности, мобилизуются все имеющиеся возможности для помощи Украине, а также вводятся дополнительные санкции против России", заявил Шольц.
По словам Шольца, в конце концов, это должно привести к тому, что солидарность международного сообщества с украинцами позволит им отстроить свое государство после войны.
Что еще сказал Шольц в Киеве
- Германия будет поставлять нам оружие до тех пор, пока Украина будет в нем нуждаться
- Еще раз пообещал, что Украина получит немецкое ПВО
- Германия договорилась с США и Великобританией о поставках в Украину установок заплового огня
- Шольц будет однозначно выступать за получение Украиной статуса кандидата в члены ЕС
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