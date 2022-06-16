"Ужасно и бессмысленно": Шольц шокирован жестокостью оккупантов под Киевом

Олаф Шольц / president.gov.ua

Канцлер Германии Олаф Шольц поражен "бессмысленной и ужасающей" жестокостью оккупантов, которую он увидел в Ирпене во время визита в Украину.

По его словам, этому следует положить конец. Партнеры Украины уже принимают меры для этого.

"Насилие ужасно и бессмысленно: в Ирпене разрушены жилые дома, разрушен целый город, а не военная инфраструктура, пострадали невинные мирные жители. Это очень много говорит о жестокости ужасной захватнической войны, которую Россия ведет очень грубо и без всякого уважения к человеческим жизням", – подчеркнул Шольц.

Шольц заявил, что этому следует положить конец.

"Партнеры принимают меры для этого. В частности, мобилизуются все имеющиеся возможности для помощи Украине, а также вводятся дополнительные санкции против России", заявил Шольц.

По словам Шольца, в конце концов, это должно привести к тому, что солидарность международного сообщества с украинцами позволит им отстроить свое государство после войны.

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