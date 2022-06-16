Зеленский встретился с лидерами четырех стран: в Мариинском дворце начались переговоры

Зеленский встретился с Эммануэлем Макроном, Олафом Шольцом, Марио Драги и Клаусом Йоханнисом после их визита в Ирпень.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии, которые прибыли в Киев сегодня, 16 июня. Встреча состоялась у Мариинского дворца. Об этом сообщает РБК-Украина.
Зеленский встретился с Эммануэлем Макроном, Олафом Шольцом, Марио Драги и Клаусом Йоханнисом после их визита в Ирпень.
Все эти лидеры впервые проведут физическую встречу с момента начала российского вторжения 24 февраля.
Также известно, что в Мариинском дворце уже начались переговоры Зеленского с Макроном, Шольцом, Драги и Йоханнисом.
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Приезд Шольца, Макрона и Драги в Украину
Как сообщал Главред, президент Эммануэль Макрон на вокзале в Киеве заявил, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и поедет в Ирпень.
"Мы несем послание о поддержке и единстве ЕС. Это важный момент. Президент Украины Владимир Зеленский получит месседж европейского единства, поддержки, адресованный всем украинцам", - сказал Макрон.
Впервые о визите премьер-министр Италии Марио Драги, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона заговорили еще в минувшие выходные. Позже появилась информация, что Макрон, Шольц и Драги приедут в Киев уже 16 июня, но в Германии и Франции эту дату не подтверждали.
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