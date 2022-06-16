Зеленский встретился с лидерами четырех стран: в Мариинском дворце начались переговоры

Зеленский встретился с лидерами Германии, Франции, Италии и Румынии / РБК Украина

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии, которые прибыли в Киев сегодня, 16 июня. Встреча состоялась у Мариинского дворца. Об этом сообщает РБК-Украина.

Зеленский встретился с Эммануэлем Макроном, Олафом Шольцом, Марио Драги и Клаусом Йоханнисом после их визита в Ирпень.

Все эти лидеры впервые проведут физическую встречу с момента начала российского вторжения 24 февраля.

Также известно, что в Мариинском дворце уже начались переговоры Зеленского с Макроном, Шольцом, Драги и Йоханнисом.

В Киеве начались переговоры Зеленского с лидерами Италии, Франции, Германии и Румынии / Телеканал "Дом"

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Приезд Шольца, Макрона и Драги в Украину

Как сообщал Главред, президент Эммануэль Макрон на вокзале в Киеве заявил, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и поедет в Ирпень.

"Мы несем послание о поддержке и единстве ЕС. Это важный момент. Президент Украины Владимир Зеленский получит месседж европейского единства, поддержки, адресованный всем украинцам", - сказал Макрон.

Впервые о визите премьер-министр Италии Марио Драги, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона заговорили еще в минувшие выходные. Позже появилась информация, что Макрон, Шольц и Драги приедут в Киев уже 16 июня, но в Германии и Франции эту дату не подтверждали.

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