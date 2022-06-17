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70% экипажа ликвидировано: детали удара ВСУ по вражескому буксиру "Василий Бех"

17 июня 2022, 12:02

Российские корабли пытаются проводить поисково-спасательную операцию.

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На буксире "Василий Бех" было ликвидировано 70% экипажа/ Telegram Цаплиенко, defense.gov

Украинские военные подбили двумя ракетами "Гарпун" еще одно судно Черноморского флота РФ – буксир "Василий Бех". В него попали как раз тогда, когда оно транспортировало на временно оккупированный остров Змеиный боеприпасы, вооружение и личный состав российских войск.

Буксир после удара ракетами буквально превратился в плавучий костер. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Telegram.

Отмечается, что в результате этого были ликвидированы 70% экипажа противника, а о судьбе всех остальных пока ничего не известно.

"Несмотря на украшение зенитно-ракетным комплексом "Тор", буксир превращен в плавучий костер. По предварительным данным, поражено 70% экипажа, судьба остальных – неизвестна. Вражеские корабли пытаются проводить поисково-спасательную операцию", – говорится в сообщении.

Позже появилось видео поражения буксира "Василий Бех" ракетами и фото, как судно с повреждениями оккупанты тянут по Волге.

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Появилось фото, как буксир "Василий Бех" тянут с повреждениями/ Telegram Цаплиенко

Ранее сообщалось, что ВСУ отбили наступление врага на трех направлениях, на нескольких направлениях продолжаются бои. В то же время воины ВСУ нанесли потери противнику. Они сбили российский вертолет Ми-35М на Донбассе и нанесли удары по скоплениям российских войск в трех районах Херсонщины.

Также ранее сообщалось, что РФ уже стратегически проиграла войну против Украины. Путин использовал уже около 25% мощи своей армии, однако добился лишь мизерных успехов. И уже никакие тактические успехи РФ не смогут сильно повлиять на ситуацию, заявил начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин.

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