ВСУ попали ракетой в российский буксир "Василий Бех", который доставлял вооружение на Змеиный

Вражеское судно транспортировало боеприпасы, вооружение и личный состав.
Украинские военные поразили ракетой в Черном море буксир Черноморского флота РФ "Василий Бех".
В вражеское судно попали тогда, когда оно транспортировало на временно оккупированный россиянами остров Змеиный боеприпасы, вооружение и личный состав Черноморского флота России. Об этом сообщается на странице в Facebook Военно-морских сил ВСУ.
Отмечается, что это именно тот буксир, на который россияне буквально "прикрутили" сухопутный зенитно-ракетный комплекс "Тор", так как у них были проблемы с нормальной противовоздушной обороной для своих кораблей.
"В акватории Черного моря был поражен буксир Черноморского флота "Василий бех", во время транспортировки им на остров Змеиный боеприпасов, вооружения и личного состава Черноморского флота. Даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса "Тор" не помешало Военно-морским силам Украины ВС Украины демилитаризовать российских захватчиков", – говорится в сообщении.
Такую в информацию подтвердил также глава Одесской ОВА Максим Марченко.
Справка. Буксир "Василий Бех" был построен на Астраханском судоремонтном заводе и принят в состав Черноморского флота РФ в 2017 году.
Ранее сообщалось, что ВСУ отбили наступление врага на трех направлениях, на нескольких направлениях продолжаются бои. В то же время воины ВСУ нанесли потери противнику. Они сбили российский вертолет Ми-35М на Донбассе и нанесли удары по скоплениям российских войск в трех районах Херсонщины.
Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц после визита в Киев заявил, что "мир под диктовку" на условиях, навязанных Россией в одностороннем порядке невозможен.
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