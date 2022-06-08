Очередной "аналоговнет": оккупантам пришлось ставить на флот сухопутные зенитки "Тор"

ЗРК "Тор" / t.me/bpz_ua / sibnarkomat.livejournal.com

Флот оккупантов всерьез испытывает проблемы с противовоздушной обороной боевых кораблей. И из-за нехватки морского вооружения им приходится устанавливать на суда сухопутные зенитно-ракетные комплексы "Тор", пишет на своей странице в Facebook военный эксперт Александр Коваленко.

"То, что называется ‒ дожились. Корабль российской черноморской флотилии проекта 22160 разместил на посадочной площадке вертолета ЗРК "Тор", для защиты от атак с воздуха. Видимо, в черноморской операционной зоне у оккупантов с ПВО всё совсем плохо", – сообщил специалист.

По словам Коваленко, такой "хитрый план" оккупантов говорит об одном ‒ у них проблемы с противовоздушной обороной в акватории Черного моря.

Также эксперт говорит, что из-за этого указанной проблемы оккупанты были вынуждены наращивать на острове Змеиный противовоздушную группу для прикрытия Черноморского флота.

"С ПВО у российского флота все настолько плохо, что в черноморской оперативной зоне они вынуждены наращивать на острове Змеиный противовоздушную группу, для прикрытия своей флотилии, осознавая, подразделения и техника, перебрасываемые на этот клочок суши – потенциальные смертники. Они вынуждены размещать на вертолетных площадках своих кораблей сухопутные зенитно-ракетные комплексы", – подытожил Коваленко.

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Напомним, ранее офицеры Генштаба ВСУ сообщали о том, что вблизи острова Змеиный было замечено движение агрессорских боевых катеров.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли Черноморского флота РФ продолжают блокировать районы боевых действий, ведут разведку и обеспечивают огневую поддержку наземным силам оккупантов на приморском направлении. Продолжается также блокировка гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря, добавили украинские офицеры.

Позднее аналитики из американского Института по изучению войны (ISW) заявляли, что блокада южных украинских портов российскими оккупантами может быть ослаблена, ведь украинским Военно-морским силам удалось оттеснить военные корабли России от побережья на 100 километров.

Также американцы отметили, что российские ВМС были вынуждены изменить тактику в Черном море. Теперь они больше полагаются на системы береговой обороны "Бал" и "Бастион" в оккупированных Херсоне и Крыму.

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