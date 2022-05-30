УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Российские катера активно шныряют возле Змеиного: сводка Генштаба ВСУ

30 мая 2022, 22:20

В акваториях Черного и Азовского морей, как говорят в Генштабе, корабли Черноморского флота РФ продолжают блокировать районы боевых действий и ведут разведку.

Танк, ВСУ
Боец ВСУ / коллаж УНИАН и Генштаб

В Херсонской области украинские воины пошли в наступление на позиции оккупантов и заставили их в панике отступать, а вблизи острова Змеиный было замечено движение агрессорских боевых катеров. Об этом в вечерней оперативной сводке в Facebook сообщили офицеры Генштаба ВСУ.

"В ходе удачного наступления подразделений Сил обороны враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений вооруженных сил Российской Федерации", ‒ отметили они.

На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Посад-Покровское, Осокоровка, Нововоронцовка, Благодатное, Партизанское и другие.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли Черноморского флота РФ продолжают блокировать районы боевых действий, ведут разведку и обеспечивают огневую поддержку наземным силам оккупантов на приморском направлении. Продолжается также блокировка гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится один носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". При этом ко временно захваченному украинскому острову Змеиный рашисты стягивают новые катера.

"В целях обеспечения сводного подразделения вооруженных сил Российской Федерации, находящегося на острове Змеиный, отмечен переход в направлении острова десантного катера "Дюгонь" и двух противодиверсионных катеров "Раптор"", ‒ добавили в Генштабе.

На Донецком направлении враг, кроме артиллерийских обстрелов, нанес авиационные удары в районах Новоселовки и Лисичанска, ракетные удары в районах населенных пунктов Соледар и Северск.

Далее ‒ на Лиманском направлении враг перегруппируется и готовится к наступлению. Пытался провести разведку маршрутов выдвижения через водные препятствия.

На Северодонецком направлении противник ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Тошковка и Устиновка. Боевые действия продолжаются.

Читайте такжеРоссия сформировала танковый батальон в Запорожской области - Генштаб

Напомним, ранее в Генштабе рассказали о том, что большое количество раненных российских бойцов находится в больницах приграничных с Украиной населенных пунктов РФ.

"Регулярно поступает информация о сосредоточении значительного количества раненых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации в лечебных заведениях приграничных с Украиной населенных пунктов", - сказали украинские офицеры.

При этом отмечается, что украинские военные продолжают уничтожать личный состав и военную технику противника.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
ВСУ новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:20

Российские катера активно шныряют возле Змеиного: сводка Генштаба ВСУ

22:13

Идут мощные бои: оккупанты прорвались внутрь СеверодонецкаВидео

22:08

"Я дома": Наталья Могилевская выпустила трогательный клипВидео

21:56

ВСУ "поджарили" Стугной технику оккупантов вместе с экипажем: эффектное видеоВидео

21:51

У Зеленского подтвердили потерю контроля над ЛиманомВидео

Реклама
21:18

Дмитрий Гордон в образе вампира изобразил покушение на Путина

21:07

Путин грозил отстранить Лукашенко от власти - военный экспертВидео

20:47

Зеленский разнес ЕС за задержку шестого пакета санкций против РоссииВидео

20:44

Боевики "ДНР" угрожают казнить украинских бойцов из АзовсталиВидео

20:32

В Минсоцполитики рассказали, как будет повышаться пенсия в Украине

20:30

Кто мог бы стать ведущим Евровидения-2023 в Украине: Остапчук назвал имена коллегВидео

20:13

Оккупанты РФ перебрасывают резервы и готовят штурм на трех направленияхВидео

20:12

Зальет дождями и налетят грозы: в последний день весны в Украине ударит жараВидео

20:10

Приметы на 1 июня: что нельзя делать в первый день лета и как не попасть в бедуВидео

20:07

Гороскоп на июнь 2022: Рыб ждет месяц побед, любви, свиданий и комплиментовВидео

19:45

78% украинцев категорически против любых уступок россиянам: новый опрос

19:45

Kalush Orchestra получат новый кубок Евровидения-2022: что случилосьВидео

19:37

"Освобождение" Донбасса не удалось: как Россия один за другим проваливает свои планы по Украинемнение

19:27

Макрон вяло отреагировал на убийство оккупантами французского журналиста в УкраинеВидео

19:22

"Страна стукачей и вертухаев": у Зеленского выдвинули громкое обвинение в адрес РФВидео

Реклама
19:17

"КГБшная маскировка": Кулеба прокомментировал "готовность России" к переговорам с УкраинойВидео

19:14

Пропагандистка Егорова обиделась на высказывания дочери и назвала ее "Павликом Морозовым"

18:51

ВСУ выбили врага из Николаевки на Херсонщине: рашисты в панике считают потериВидео

18:46

Кадыровцы "бьются" с соснами: СБУ показала издевательское видео со смартфона "TikTok-солдата"Видео

18:41

Путин упростил предоставление гражданства России для украинских детей-сиротВидео

18:29

Медведев похвалил Байдена за отказ дать РСЗО для ВСУ и разразился новыми угрозами УкраинеВидео

18:24

Шольц назвал сроки введения нефтяного эмбарго против РоссииВидео

18:18

Внезапная атака и ближний бой: Силы обороны показали зачистку Харьковщины от рашистовВидео

18:16

Россия будет забрасывать Украину трупами и старой техникой: чего дальше ждать от войны с РФмнение

18:09

Цимбалюк рассказал, почему о войне молчит украинская актриса и экс-супруга популярного актера из РФ

18:09

Лунный календарь на июнь 2022: самые лучшие и опасные дни

18:05

"Ты решил Героем стать": мать погибшего пилота Тарабалки занялась волонтерством и пишет сыну стихиФото

18:00

Известная телеведущая рассказала, при каких условиях станет президентом Украины

17:58

Гороскоп на июнь 2022 для Водолеев: неожиданные новости с Родины, старые друзья и подарокВидео

17:56

Эрдоган предложил Путину новый формат мирных переговоров с Украиной в ТурцииВидео

17:55

Начнутся сильнейшие бои и эскалация войны: астрологи назвали критические для Украины дниВидео

17:53

Как во время войны оформить в "Укрпочте" переадресацию пенсии и субсидии: объяснение экспертов

17:48

Самый счастливый месяц: 3 знака зодиака станут любимчиками удачи в июне 2022

17:37

ВСУ рассекают плацдарм оккупантов: эксперт раскрыл направление контрудара украинской армииВидео

17:28

Опасная слабость Европы: почему Путина в Украине нужно дожиматьмнение

Реклама
17:17

"Ситуация самая тяжелая": бои на востоке Украины достигли максимальной интенсивностиВидео

17:11

Гаубицы Caesar сотрут оккупантов в порошок: Франция пообещала Украине больше оружияФотоВидео

16:58

США не дадут Украине способные достать до территории России РСЗО – БайденВидео

16:57

"Мы не просили вас воевать": Кулеба озвучил единственное требование Украины к ЗападуВидео

16:57

Лидия Таран рассказала, как в ее дом прилетела ракета и убила человека

16:56

"Вам нравится находиться в окружении фашистов?": итальянец метко осадил обнаглевшего СоловьеваВидео

16:50

"Мы - расходный материал": оккупант признался в разговоре жене, что ВСУ сильно лупят русскихВидео

16:37

"Росгрудь": российский пластический хирург стал посмешищем из-за идеи "патриотических имплантов"Видео

16:30

Бунт в Росгвардии: бойцы из Краснодара отказались ехать на войну в УкраинуВидео

16:21

"Я тебя уничтожу!": разъяренная Любовь Успенская устроила скандал и избила собаку на улице

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять