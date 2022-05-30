Российские катера активно шныряют возле Змеиного: сводка Генштаба ВСУ

Боец ВСУ / коллаж УНИАН и Генштаб

В Херсонской области украинские воины пошли в наступление на позиции оккупантов и заставили их в панике отступать, а вблизи острова Змеиный было замечено движение агрессорских боевых катеров. Об этом в вечерней оперативной сводке в Facebook сообщили офицеры Генштаба ВСУ.

"В ходе удачного наступления подразделений Сил обороны враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений вооруженных сил Российской Федерации", ‒ отметили они.

На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Посад-Покровское, Осокоровка, Нововоронцовка, Благодатное, Партизанское и другие.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли Черноморского флота РФ продолжают блокировать районы боевых действий, ведут разведку и обеспечивают огневую поддержку наземным силам оккупантов на приморском направлении. Продолжается также блокировка гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится один носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". При этом ко временно захваченному украинскому острову Змеиный рашисты стягивают новые катера.

"В целях обеспечения сводного подразделения вооруженных сил Российской Федерации, находящегося на острове Змеиный, отмечен переход в направлении острова десантного катера "Дюгонь" и двух противодиверсионных катеров "Раптор"", ‒ добавили в Генштабе.

На Донецком направлении враг, кроме артиллерийских обстрелов, нанес авиационные удары в районах Новоселовки и Лисичанска, ракетные удары в районах населенных пунктов Соледар и Северск.

Далее ‒ на Лиманском направлении враг перегруппируется и готовится к наступлению. Пытался провести разведку маршрутов выдвижения через водные препятствия.

На Северодонецком направлении противник ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Тошковка и Устиновка. Боевые действия продолжаются.

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Напомним, ранее в Генштабе рассказали о том, что большое количество раненных российских бойцов находится в больницах приграничных с Украиной населенных пунктов РФ.

"Регулярно поступает информация о сосредоточении значительного количества раненых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации в лечебных заведениях приграничных с Украиной населенных пунктов", - сказали украинские офицеры.

При этом отмечается, что украинские военные продолжают уничтожать личный состав и военную технику противника.

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