В больницах приграничных районов много раненых бойцов РФ - Генштаб

Больницы приграничных областей РФ переполнены ранеными военными / Укринфом

Большое количество раненных российских бойцов находится в больницах приграничных с Украиной населенных пунктов РФ, сообщает пресс-служба Генштаба.

"Регулярно поступает информация о сосредоточении значительного количества раненых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации в лечебных заведениях приграничных с Украиной населенных пунктов", - сказано в сводке Генштаба.

При этом отмечается, что украинские военные продолжают уничтожать личный состав и военную технику противника. По состоянию на 25 мая, с начала полномасштабного вторжения РФ было уничтожено около 29 450 вражеских солдат и более 4 тысяч единиц военной техники.

Победа Украины над Россией беспокоит Запад

Ранее в Politico вышла статья, которая называется "Лидеры Европы теряют ключ к Украине". В ней речь шла о том, что Россия терпит неудачи на фронте, и это может привести к итоговой победе Киева над Москвой. Некоторые политики на Западе обеспокоены таким сценарием, поскольку надеются возобновить энергетические связи с российским государством, и опасаются ядерной эскалации. Ряд политиков, по данным журналистов, выступает за завершение войны с "сохранением лица Москве", даже если это будет стоить Киеву территорий.

В Офисе президента в ответ заявили, что Украина не видит возможности завершения войны с "сохранением лица Москве" после военных преступлений в Буче и Мариуполе. Советник главы Офиса Михаил Подоляк подчеркнул, что если некоторые европейские политики хотят отдать свои территории РФ, то это дело их избирателей.

Читайте также: