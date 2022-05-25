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Военное положение в РФ и ситуация в Приднестровье: насколько правдива информация разведки США

25 мая 2022, 19:36

Американская разведка всегда делает доклады по самому худшему сценарию, чтобы можно было готовиться.

Тарас Загородний
Тарас Загородний высказался о ситуации в Приднестовье / УНИАН

Американская разведка всегда делает доклады по самому худшему сценарию, чтобы можно было готовиться. Об этом во время чата на Главреде заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний, отвечая на вопрос о том, на сколько правдива информацию разведки США о военном положении в РФ, военных действиях на территории Приднестровья и затяжной войне.

"Что касается коридора до Приднестровья, это же россияне хотели провернуть еще в 2014 году. Но тогда у России ничего не получилось. Сейчас теоретически она тоже, наверное, так хочет. Но тут, как в анекдоте – дай Бог, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. О каком коридоре до Приднестровья может идти речь, если российские войска отодвигаются украинскими силами из-под Харькова, если они фактически ничего не могут сделать на Донбассе из того, что планировали?", - отметил эксперт.

По его словам, Россия не может выйти даже на административные границы Донецкой области (с Луганской областью пока у них получается, потому что она не была так укреплена, как Донецкая; украинцы восемь лет готовились и ждали того, что россияне пойдут на Донецкую область).

"В Приднестровье, на самом деле, ситуация еще грустнее, чем в Беларуси. Приднестровье – это фактически сухопутный "остров", окруженный с двух сторон Украиной и Молдовой. Восемь лет Приднестровье не может провести ротацию войск, завезти новую технику, провести ремонт, потому что после 2014 года Украина отказала России в транзите через украинскую территорию. То есть там устаревшая советская техника и реальных миротворцев до 3 тысяч человек. Да, Россия может попробовать перебросить туда десант самолетами. Но как они туда лететь будут, если вся эта территория закрыта нашими системами ПВО? От границы с Украиной до Тирасполя всего 20 км, то есть гаубицами, которые есть у нас, если припечет, можно точно уничтожать военную инфраструктуру Приднестровья, просто артиллерийским полком",- считает Тарас Загородний .

Также, по его мнению, возможна мобилизация в Приднестровье, даже там могут окопаться российские войска, но сил противостоять современному вооружению Украины и них нет.

"Так что все это – жест отчаяния России и попытка растянуть наши силы для того, чтобы Украина не могла сконцентрироваться на быстром освобождении Херсонской, Донецкой и Харьковской областей", - подытожил он.

Войска России в Приднестровье

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Молдовы Майя Санду потребовала немедленно вывести войска Россия из Приднестровья.

Санду отметила, что российская армия нарушает нейтралитет республики.

"Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдавии в военный конфликт, мы нейтральная страна, но для этого мы призываем к немедленному выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет", - заявила она во время выступления в Европейском парламенте.

Как пояснила Санду, власти Молдавии хотят мирного решения конфликта в Приднестровье и делают всё возможное для этого.

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