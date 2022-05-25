Военное положение в РФ и ситуация в Приднестровье: насколько правдива информация разведки США

Американская разведка всегда делает доклады по самому худшему сценарию, чтобы можно было готовиться.
Американская разведка всегда делает доклады по самому худшему сценарию, чтобы можно было готовиться. Об этом во время чата на Главреде заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний, отвечая на вопрос о том, на сколько правдива информацию разведки США о военном положении в РФ, военных действиях на территории Приднестровья и затяжной войне.
"Что касается коридора до Приднестровья, это же россияне хотели провернуть еще в 2014 году. Но тогда у России ничего не получилось. Сейчас теоретически она тоже, наверное, так хочет. Но тут, как в анекдоте – дай Бог, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. О каком коридоре до Приднестровья может идти речь, если российские войска отодвигаются украинскими силами из-под Харькова, если они фактически ничего не могут сделать на Донбассе из того, что планировали?", - отметил эксперт.
По его словам, Россия не может выйти даже на административные границы Донецкой области (с Луганской областью пока у них получается, потому что она не была так укреплена, как Донецкая; украинцы восемь лет готовились и ждали того, что россияне пойдут на Донецкую область).
"В Приднестровье, на самом деле, ситуация еще грустнее, чем в Беларуси. Приднестровье – это фактически сухопутный "остров", окруженный с двух сторон Украиной и Молдовой. Восемь лет Приднестровье не может провести ротацию войск, завезти новую технику, провести ремонт, потому что после 2014 года Украина отказала России в транзите через украинскую территорию. То есть там устаревшая советская техника и реальных миротворцев до 3 тысяч человек. Да, Россия может попробовать перебросить туда десант самолетами. Но как они туда лететь будут, если вся эта территория закрыта нашими системами ПВО? От границы с Украиной до Тирасполя всего 20 км, то есть гаубицами, которые есть у нас, если припечет, можно точно уничтожать военную инфраструктуру Приднестровья, просто артиллерийским полком",- считает Тарас Загородний .
Также, по его мнению, возможна мобилизация в Приднестровье, даже там могут окопаться российские войска, но сил противостоять современному вооружению Украины и них нет.
"Так что все это – жест отчаяния России и попытка растянуть наши силы для того, чтобы Украина не могла сконцентрироваться на быстром освобождении Херсонской, Донецкой и Харьковской областей", - подытожил он.
Войска России в Приднестровье
Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Молдовы Майя Санду потребовала немедленно вывести войска Россия из Приднестровья.
Санду отметила, что российская армия нарушает нейтралитет республики.
"Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдавии в военный конфликт, мы нейтральная страна, но для этого мы призываем к немедленному выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет", - заявила она во время выступления в Европейском парламенте.
Как пояснила Санду, власти Молдавии хотят мирного решения конфликта в Приднестровье и делают всё возможное для этого.
Читайте также:
- Если РФ попробует бросить десант в Приднестровье, ВСУ будут сбивать их самолеты – Одесская ОВА
- В Приднестровье сообщили о "стрельбе" у границы с Украиной – в ГПС сделали ответное заявление
- Президент Молдовы потребовала немедленно вывести российские войска из Приднестровья