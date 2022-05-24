Бывшего президента Молдовы Додона задержали по делу о коррупции и госизмене

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Экс-президент Молдовы Игорь Додон был задержан по делу о коррупции и государственной измене. По данным правоохранительных органов, его задержали на 72 часа, сообщает портал Deschide.md.

Вместе с Додоном задержали его кума Петра Мериняну, который пытался уничтожить улики в деле против бывшего президента.

До того антикоррупционные органы Молдовы совместно со спецслужбами провели обыски дома у Додона по делу о пассивной коррупции, финансирования политической партии преступной организацией, государственной измене и незаконном обогащении.

Обыски проводились в рамках так называемого дела "кулька". Речь идет о видео от 2019 года из штаб-квартиры Демократической партии, на котором олигарх Владимир Плахотнюк передает Игорю Додону, предположительно, пакет с деньгами. На видео тогдашний руководитель Молдовы отказывался брать пакет и просил передать его другим членам Партии социалистов. Средства якобы предназначались для выплаты вознаграждения членам данной политической силы.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Молдовы Майя Санду потребовала немедленно вывести войска Россия из Приднестровья.

Санду отметила, что российская армия нарушает нейтралитет республики.

"Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдавии в военный конфликт, мы нейтральная страна, но для этого мы призываем к немедленному выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет", - заявила она во время выступления в Европейском парламенте.

Как пояснила Санду, власти Молдавии хотят мирного решения конфликта в Приднестровье и делают всё возможное для этого.