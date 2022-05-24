Рашисты пробуют возобновить наступление - Генштаб

Войска РФ возобновляют наступление / Фото Reuters

Российские подразделения возобновляют наступательные действия на Харьковском и Славянском направлениях. Для этого проводят разведку, а на отдельных участках производят обстрелы, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

На Слобожанском направлении подразделения противника сосредоточили основные усилия на удержании занятых позиций.

"На Харьковском и Славянском направлениях враг активных действий не проводил, вел разведку и проводил мероприятия по созданию благоприятных условий для возобновления наступления. Совершил артиллерийский обстрел подразделений Сил обороны в районе населенного пункта Циркуны. Также противник провел разведку боем в районе населенного пункта Пасека, понес потери и отошел", - говорится в сообщении Генштаба.

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Война России против Украины

Советник Банковой Алексей Арестович ранее прогнозировал, что армия Украины может пойти в полномасштабное контрнаступление на временно оккупированные войсками РФ позиции в середине июня. По его словам, до конца мая-начала июня ожидается поступление тяжелого оружия от Запада. После этого в ВСУ сформируют подразделения для реализации наступательной операции.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что и украинская армия, и российские войска будут пополнять резервы. Преимущество получит сторона, которая будет действовать более оперативно. Согласно его оценке, контрнаступление ВСУ возможно в середине-второй половине июня. Все зависит от ситуации с поступлением тяжелых вооружений.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что ВСУ могут переходить в контрнаступление, однако войск нуждаются в срочных поставках тяжелых вооружений. Нужно ликвидировать преимущество россиян в военной технике. В ближайшие месяцы силы украинской обороны собираются освободить восточные и южные регионы страны.

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