У Зеленского назвали две возможные причины для разблокирования переговоров с РФ

Переговорный процесс может быть разблокирован по двум причинам.
Возобновление диалога с Россией возможно по двум причинам, одна из них - это адекватное восприятие российских элит.
По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Россия фактически готова к переговорам с Украиной.
"Кремль, безусловно, готов (возобновить переговоры, - ред.). Они об этом говорят. Почему? Потому что сейчас началась кампания "а давайте заморозим конфликт". Безусловно, они хотят переговоры", - сказал Подоляк в эфире общенационального телемарафона.
По его словам, в случае прекращения огня и заморозки конфликта Россия окажется в выигрышной позиции. Подоляк добавил, что сейчас стоит задача заставить Москву адекватно воспринимать этот мир.
Он подчеркнул, что российские войска уже три месяца воюют в Украине и будут тут еще находиться до тех пор, пока не потеряют максимальное количество людей.
"Переговорный процесс может быть разблокирован по двум причинам. Первая - когда президент Украины скажет вот у вас есть дорожная карта, которую мы понимаем где и какую позицию можем получить", - продолжил он.
Вторая причина возобновления переговоров - это готовность России и в первую очередь ее политических элит адекватно себя воспринимать.
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Война России против Украины
Советник Банковой Алексей Арестович ранее прогнозировал, что армия Украины может пойти в полномасштабное контрнаступление на временно оккупированные войсками РФ позиции в середине июня. По его словам, до конца мая-начала июня ожидается поступление тяжелого оружия от Запада. После этого в ВСУ сформируют подразделения для реализации наступательной операции.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что и украинская армия, и российские войска будут пополнять резервы. Преимущество получит сторона, которая будет действовать более оперативно. Согласно его оценке, контрнаступление ВСУ возможно в середине-второй половине июня. Все зависит от ситуации с поступлением тяжелых вооружений.
Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что ВСУ могут переходить в контрнаступление, однако войск нуждаются в срочных поставках тяжелых вооружений. Нужно ликвидировать преимущество россиян в военной технике. В ближайшие месяцы силы украинской обороны собираются освободить восточные и южные регионы страны.
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