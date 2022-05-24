После возвращения территорий, утраченных с 24 февраля: Зеленский назвал условие переговоров с Путиным

По словам президента Украины, возвращение территорий – это первый шаг, чтобы начать переговоры.
Украина согласится на переговоры с РФ только после того, как вернет свои территории в пределах, которые были до широкомасштабного вторжения страны-агрессора. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому общественному телевидению, пишут российские медиа.
"Украина сядет за стол переговоров с Россией после того, как вернет свои территории, утраченные с 24 февраля, когда началась война", – заявил Зеленский.
Напомним, президент Украины озвучивал такое же заявление во время выступления в Украинском доме в Давосе (Швейцария) 23 мая. По его словам, прежде всего Россия должна вернуться к позициям, на которых была до 24 февраля.
"Это будет первый шаг, чтобы начинать о чем-то говорить. Мы не слышим ответа на этот вопрос", – сказал Зеленский.
Он отмечал, что встреча с Путиным возможна только в случае, если во время нее будет обсуждаться завершение войны.
"Без него (Путина – ред.) решения о прекращении войны не будет. Поэтому не обойдется без встречи с президентом РФ. А после того, что они наделали, больших пожеланий относительно этих встреч точно нет. И большого желания встречаться с посредниками нет, и не будет. Поэтому я не воспринимаю любой встречи с кем-то в РФ, кроме как с президентом России, и в том случае, если на столе будет один вопрос – прекращение войны. Всё. Больше не о чем говорить", – заявил Зеленский.
Напомним, Зеленский неоднократно заявлял, что готов лично встретиться и поговорить с главой страны-агрессора Владимиром Путиным. Но переговоры должны проходить без прокремлевских посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов.
Ранее президент Украины отмечал, что повестка дня возможной встречи с главой страны-агрессора Владимиром Путиным зависит, прежде всего, от момента таких переговоров. Однако их цель с самого начала была такой – это обмен, деоккупация и окончание войны.
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