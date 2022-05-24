Украинского матроса отблагодарили за сбитый самолет РФ стоимостью $40 млн

Дмитрий точным выстрелом из "Иглы" поразил российский Су-34
Министр обороны Алексей Резников наградил именным огнестрельным оружием военнослужащего ВМС ВСУ старшего матроса Дмитрия Тамилова, который точным выстрелом из ПЗРК уничтожил российский самолет-бомбардировщик стоимостью 40 млн. долларов.
Дмитрий выполнял боевые задания по защите морского побережья Украины. Когда в небе появились два вражеских Су-34, он понял, что одним полетом они не ограничатся, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
"Уже на втором круге, как только один из самолетов появился в поле зрения, Дмитрий совершил пуск с ПЗРК "Игла". Наш моряк не просто уничтожил вражеский бомбардировщик, но и спас 25 собратьев своего судна. За храбрость старший матрос также награжден отличием Президента "За военную службу Украины", - говорится в сообщении.
Ранее мы рассказывали об инженере отдельного батальона матроса Виталия Скакуна. Он пожертвовал своей жизнью, чтобы подорвать Генический автомобильный мост и остановить продвижение танковой колонны россиян.
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