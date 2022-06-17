Шольц, Макрон и Драги просили Зеленского вернуться к переговорам с Путиным - Die Welt

Зеленский, Макрон, Драги и Шольц провели переговоры 16 июня в Киеве / Офис президента

В четверг лидеры Германии, Франции и Италии - Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги - посетили Украину. "За закрытыми дверями" политики, вероятно, просили президента Владимира Зеленского вернуться к переговорам с главой страны-агрессора Владимиром Путиным.

Причиной такой просьбы Шольца, Макрона и Драги могут быть экономические трудности в их странах, вызванные войной в Украине, пишет Die Welt.

"Главы государств и правительств "за закрытыми дверями", вероятно, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Потому что экономический ущерб, который их страны терпят из-за войны, становится все труднее компенсировать. Экономический рост резко замедлился, а инфляция достигла рекордного уровня", – пишет издание.

Автор статьи отмечает, что, приехав в Украину, Макрон хотел прояснить свою позицию после своего неоднозначного заявления о том, что необходимо "сохранить лицо" Путину.

"В Киеве это вызвало непонимание, даже разочарование. Об этом свидетельствует новое слово "макронить". Это означает что-то вроде: "действуй так, как будто тебя очень беспокоит то, что ты показываешь миру, но ничего существенного для этого не делай", - пишет издание.

Для Драги также важно, чтобы война закончилась как можно скорее.

"Ситуация в Италии становится все более ненадежной: если из-за войны объем производства не восстановится, то на карту будет поставлена ​​стабильность страны. Но не только Италии. Потому что у страны есть проблема, которая может быстро стать обузой для всего ЕС - чрезвычайно высокий государственный долг", - говорится в статье.

Визит Макрона, Шольца и Драги в Украину - о чем заявили политики

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал не принуждать Украину к мирным переговорам с Россией.

Также Макрон заявил что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление статуса кандидата на вступление в Евросоюз для Украины.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после визита в Киев заявил, что "мир под диктовку" на условиях, навязанных Россией в одностороннем порядке, невозможен. При этом Шольц назвал ожидания Кремля, что РФ удастся захватить часть украинских территорий и затем дождаться изменений с течением времени, "иллюзией Путина".

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