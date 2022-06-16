Макрон ответил на упреки из-за просьбы "не унижать Россию" / РБК-Украина

В Украине журналисты попросили Эммануэля Макрона прокомментировать его слова с требованием "не унижать Москву". В ответ политик заверил, что он находится на стороне Украины.

Во время визита Ирпеня политик начал защищаться, когда снова услышал критику. Он подчеркнул, что поддерживает Украину в войне, пишет BFM TV.

"Франция была рядом с Украиной с первого дня. Без двусмысленности, мы вместе с украинцами", – заверил Макрон.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россию не нужно унижать сейчас, чтобы после завершения войны в Украине можно было вывести ее из изоляции.

Читайте такжеВ Чехии резко ответили Макрону на призыв "не унижать Россию""Я думаю, и я сказал ему, что он совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории. Я думаю, что он изолировал себя. Изолировать себя - это одно, а смочь выбраться из этого - трудный путь", - сказал президент Франции.

Президент Украины Владимир Зеленский отвечая на это заявление лидера Франции напомнил, что Россия более 8 лет совершает преступления против Украины. Макрон, как один из лидеров нормандской четверки, хорошо знает обстановку в переговорном процессе, который постоянно срывала Москва. Украину не унижают, а убивают, государство будет отвечать тем же.

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